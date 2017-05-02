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Хатия Деканоидзе вернула себе гражданство Грузии


02.05.2017   16:32
Бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе вновь стала гражданкой Грузии. Об этом сообщает ОВГ.

Как отмечают в администрации президента, гражданство Грузии Хатии Деканоидзе, которая является гражданкой Украины, было выдано с соблюдением всех требовании закона. Деканоидзе сначала обратилась с просьбой о предоставлении гражданства в Минюст, окончательное же решение принял президент 12 апреля.

Напомним, что Хатия Деканоидзе лишилась гражданства Грузии после того, как была назначена на высокий государственный пост в Украине.






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