Йоханнес Хан: 10 тысяч граждан Грузии воспользовались безвизовым режимом с Европой

05.05.2017 13:21 10 тысяч граждан Грузии воспользовались безвизовым режимом с Европой и я уверен, что все это будет продолждено в соответствии с нашими планами, - об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.



Йоханнес Хан отметил, что приветствует полное вступление в силу процесса визовой либерализации.



«10 тысяч граждан Грузии уже воспользовались безвизовым режимом с Европой и я уверен, что все это продолжится в соответствии с нашими планами, чтобы мы увидели процесс визовой либерализации как предоставление человеку свободы путешествовать без всяких барьеров. Это открытость со стороны ЕС, это политика открытых дверей со стороны структур ЕС.



Очень важно постоянно развивать проведенные реформы. Это еще раз доказывает безвизовый режим и все те реформы, которые были нацелены на достижение этих серьезных целей», - отметил Хан.















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