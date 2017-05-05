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Грузия намерена договориться с Израилем о трудовой миграции


05.05.2017   20:36
Руководители консульского департамента Министерства иностранных дел, и департамента международных отношений МВД Грузии ознакомили представителей туристических компаний с изменениями, которые войдут в правила безвизового передвижения в Израиле, и эмиграции.

Согласно договору, оформленному о безвизовом передвижении с Израилем, гражданин Грузии может оставаться на территории Израиля 90 дней в любой 180-дневный период.

Безвизовое сообщение подразумевает краткосрочные визиты, какими являются:

Туризм;
Частные визиты;
Получение медицинской услуги и др.

Безвизовое передвижение не подразумевает поездку для работы или с другой долгосрочной целью. В случае работы или других долгосрочных визитов, гражданин обязан получить соответствующую визу в посольстве Израиля.

Представителям туристических компаний также пояснили, что по решению министра внутренних дел Израиля, в связи с признанием Грузии "безопасной страной", с 17 апреля заработает еще одна новая регуляция, согласно которой заявления граждан Грузии будут рассматриваться в ускоренном порядке. В случае если гражданину откажут в рассмотрении заявления, в отношении него немедленно начнутся процедуры принудительной высылки (депортации) из государства Израиль.

"Ввод этой регуляции обусловлен тем обстоятельством, что граждане Грузии, несмотря на полученное извещение покинуть территорию государства Израиль в течение 7 дней после отказа в получении приюта, нелегально оставались в государстве Израиль"- заявили в Министерстве иностранных дел.

Если гражданину откажут в рассмотрении заявления, в отношении него немедленно начнутся процедуры депортации из государства Израиль. Наряду с этим подчеркнули то обстоятельство, что израильская сторона идентифицирует граждан Грузии, как на границе, так и внутри страны по биометрическим данным, и посредством личного номера:

"Это до минимума снижает попытку проникнуть на территорию государства Израиль в нелегальных целях с измененными демографическими данными"- добавили в ведомстве.

По заявлению МИД, грузинская сторона собирается предложить израильской стороне начать переговоры с целью оформления договора о трудовой миграции, что даст возможность гражданам Грузии легально ездить в Израиль с целью работы. Однако предпосылкой предложения является значительное снижение потока нелегальной миграции из Грузии, после чего будет возможно вести переговоры.







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