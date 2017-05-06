Москва продолжает шантажировать Грузию срывом Женевских переговоров

06.05.2017 11:57



Очередной повод для продолжения шантажа Москва нашла в решении комитета Совета министров Европы по Грузии, которая признала факт оккупации Россией грузинских территорий, массовые нарушения прав человека на этих территориях, ответственность России за ситуацию в Абхазии и Цхинвалськом регионе Грузии. МИД России, недолго думая, заявил, что планирует «серьезно задуматься о продолжении женевских встреч в их нынешнем формате». МИД РФ заявляет, что КМСЕ 3 мая голосованием принял «очередное неконсенсусное решение по Грузии, вброшенное ранее Тбилиси».



«Документ поражает своей предвзятостью, доходящим до абсурда расхождением с реальностью. Декларируется несуществующая принадлежность Абхазии и т.н. Южной Осетии Грузии, предпринимаются попытки возложить на Россию ответственность за конфликтные отношения Грузии с этими некогда входившими в ее состав республиками, за внутреннюю ситуацию в них.



Тбилиси при поддержке западных покровителей продолжает плодить на международных площадках политико-пропагандистские пустышки, единственный смысл которых — «узаконить» нежелание Грузии наладить нормальные отношения с соседями. Удивительно ли, что грузинская делегация систематически отказывается конструктивно работать на Женевских дискуссиях по вопросам безопасности в Закавказье? В этой ситуации приходится серьезно задуматься о продолжении женевских встреч в их нынешнем формате», - заявили в МИД РФ.



Не новость, что с первого же дня создания формата Женевских переговоров, в которых Москва стала вынуждена участвовать по итогам войны в августе 2008 года, российская сторона, выступающая в тандеме с сепаратистами, пытается навязать миру "новую реальность", как она называет оккупацию исконно грузинских территорий, а с момента создания формата Абашидзе-Карасин пытается перевести диалог между Россией и Грузией именно в этот режим, где не принимают участия представители западных стран и международных организаций, и совершенно неизвестно, вообще о чем ведут беседу эти два политика. Предоставляемая время от времени населению страны информация порождает еще больше вопросов о необходимости подобного формата, и отношений с Россией с глазу на глаз.



Как ранее сообщал "



В решении говорится, что незаконное военное присутствие России в этих двух регионах создает препятствия в использовании своей легитимной юрисдикции Грузии – «единственному суверенному государству, признанному международным правом, в отношении Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии».



В решении также было уделено внимание нарушению прав человека в оккупированных регионах Грузии, в том числе, «с точки зрения получения образования на родном языке, свободного передвижения, прав на собственность, на свободу и безопасность».



В статье 3 Грузия указывается, как «единственное суверенное государство, определенное международным правом» на территории Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии. В той же статье говорится, что Россия, «в том числе, и путем военного присутствия», мешает Грузии в реализации своей юрисдикции;



В статье 4 говорится, что конфликт существует между «двумя государствами членами (Совета Европы)», где подразумеваются Грузия и Россия; Такое мнение противоречит официальной позиции России, согласно которой, конфликт существует между, с одной стороны, Грузией, и с другой стороны, Абхазией и Южной Осетией;



В статье 7 речь идет о «власти, которая осуществляет эффективный контроль» в Абхазии и Цхинвальском регионе. Хотя в этом контексте Россия напрямую не упоминается, и кто-нибудь может сделать вывод, что данная статья касается властей Цхинвали и Сухуми, однако это является основным элементом правового определения «оккупации». Это особенно хорошо видно в совокупности со статьей 8;



Статья 8 призывает Российскую Федерацию «обеспечить незамедлительный и неограниченный доступ действующим органам Совета Европы на территории, остающиеся за пределами контроля правительства Грузии», что подразумевает, что власти России действительно осуществляют «эффективный контроль» над таким доступом.



Россия время от времени выражает недовольство легитимными действиями властей Грузии на международной арене и шантажирует грузинскую сторону прекращением Женевских переговоров. Как известно, одним из таких поводов для Москвы являестя ежегодно выносимая Грузией на ГА ООН резолюция о праве беженцев на возвращение в собственные дома на оккупированных территориях. Представители Москвы не раз выражали недовольство этим документом и заявляли о возможном срыве Женевского формата международных переговоров по Грузии.Очередной повод для продолжения шантажа Москва нашла в решении комитета Совета министров Европы по Грузии, которая признала факт оккупации Россией грузинских территорий, массовые нарушения прав человека на этих территориях, ответственность России за ситуацию в Абхазии и Цхинвалськом регионе Грузии. МИД России, недолго думая, заявил, что планирует «серьезно задуматься о продолжении женевских встреч в их нынешнем формате». МИД РФ заявляет, что КМСЕ 3 мая голосованием принял «очередное неконсенсусное решение по Грузии, вброшенное ранее Тбилиси».«Документ поражает своей предвзятостью, доходящим до абсурда расхождением с реальностью. Декларируется несуществующая принадлежность Абхазии и т.н. Южной Осетии Грузии, предпринимаются попытки возложить на Россию ответственность за конфликтные отношения Грузии с этими некогда входившими в ее состав республиками, за внутреннюю ситуацию в них.Тбилиси при поддержке западных покровителей продолжает плодить на международных площадках политико-пропагандистские пустышки, единственный смысл которых — «узаконить» нежелание Грузии наладить нормальные отношения с соседями. Удивительно ли, что грузинская делегация систематически отказывается конструктивно работать на Женевских дискуссиях по вопросам безопасности в Закавказье? В этой ситуации приходится серьезно задуматься о продолжении женевских встреч в их нынешнем формате», - заявили в МИД РФ.Не новость, что с первого же дня создания формата Женевских переговоров, в которых Москва стала вынуждена участвовать по итогам войны в августе 2008 года, российская сторона, выступающая в тандеме с сепаратистами, пытается навязать миру "новую реальность", как она называет оккупацию исконно грузинских территорий, а с момента создания формата Абашидзе-Карасин пытается перевести диалог между Россией и Грузией именно в этот режим, где не принимают участия представители западных стран и международных организаций, и совершенно неизвестно, вообще о чем ведут беседу эти два политика. Предоставляемая время от времени населению страны информация порождает еще больше вопросов о необходимости подобного формата, и отношений с Россией с глазу на глаз.Как ранее сообщал " Грузия Online ", 3 мая состоялась 1285-ая встреча КМСЕ. Заместители министров заявили, что проведенные недавно в оккупированных регионах Грузии референдумы и выборы, а также усилия России, направленные на подписание с сепаратистской Абхазией и Южной Осетией «т.н. договоров», «создают препятствия мирному урегулированию конфликтов, подрывают почву усилиям, направленным на усиление безопасности и стабильности в регионе, явно нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии и не обладают никакой юридической силой».В решении говорится, что незаконное военное присутствие России в этих двух регионах создает препятствия в использовании своей легитимной юрисдикции Грузии – «единственному суверенному государству, признанному международным правом, в отношении Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии».В решении также было уделено внимание нарушению прав человека в оккупированных регионах Грузии, в том числе, «с точки зрения получения образования на родном языке, свободного передвижения, прав на собственность, на свободу и безопасность».В статье 3 Грузия указывается, как «единственное суверенное государство, определенное международным правом» на территории Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии. В той же статье говорится, что Россия, «в том числе, и путем военного присутствия», мешает Грузии в реализации своей юрисдикции;В статье 4 говорится, что конфликт существует между «двумя государствами членами (Совета Европы)», где подразумеваются Грузия и Россия; Такое мнение противоречит официальной позиции России, согласно которой, конфликт существует между, с одной стороны, Грузией, и с другой стороны, Абхазией и Южной Осетией;В статье 7 речь идет о «власти, которая осуществляет эффективный контроль» в Абхазии и Цхинвальском регионе. Хотя в этом контексте Россия напрямую не упоминается, и кто-нибудь может сделать вывод, что данная статья касается властей Цхинвали и Сухуми, однако это является основным элементом правового определения «оккупации». Это особенно хорошо видно в совокупности со статьей 8;Статья 8 призывает Российскую Федерацию «обеспечить незамедлительный и неограниченный доступ действующим органам Совета Европы на территории, остающиеся за пределами контроля правительства Грузии», что подразумевает, что власти России действительно осуществляют «эффективный контроль» над таким доступом.











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