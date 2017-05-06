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Москва продолжает шантажировать Грузию срывом Женевских переговоров
06.05.2017 11:57
Россия время от времени выражает недовольство легитимными действиями властей Грузии на международной арене и шантажирует грузинскую сторону прекращением Женевских переговоров. Как известно, одним из таких поводов для Москвы являестя ежегодно выносимая Грузией на ГА ООН резолюция о праве беженцев на возвращение в собственные дома на оккупированных территориях. Представители Москвы не раз выражали недовольство этим документом и заявляли о возможном срыве Женевского формата международных переговоров по Грузии.
Очередной повод для продолжения шантажа Москва нашла в решении комитета Совета министров Европы по Грузии, которая признала факт оккупации Россией грузинских территорий, массовые нарушения прав человека на этих территориях, ответственность России за ситуацию в Абхазии и Цхинвалськом регионе Грузии. МИД России, недолго думая, заявил, что планирует «серьезно задуматься о продолжении женевских встреч в их нынешнем формате». МИД РФ заявляет, что КМСЕ 3 мая голосованием принял «очередное неконсенсусное решение по Грузии, вброшенное ранее Тбилиси».
«Документ поражает своей предвзятостью, доходящим до абсурда расхождением с реальностью. Декларируется несуществующая принадлежность Абхазии и т.н. Южной Осетии Грузии, предпринимаются попытки возложить на Россию ответственность за конфликтные отношения Грузии с этими некогда входившими в ее состав республиками, за внутреннюю ситуацию в них.
Тбилиси при поддержке западных покровителей продолжает плодить на международных площадках политико-пропагандистские пустышки, единственный смысл которых — «узаконить» нежелание Грузии наладить нормальные отношения с соседями. Удивительно ли, что грузинская делегация систематически отказывается конструктивно работать на Женевских дискуссиях по вопросам безопасности в Закавказье? В этой ситуации приходится серьезно задуматься о продолжении женевских встреч в их нынешнем формате», - заявили в МИД РФ.
Не новость, что с первого же дня создания формата Женевских переговоров, в которых Москва стала вынуждена участвовать по итогам войны в августе 2008 года, российская сторона, выступающая в тандеме с сепаратистами, пытается навязать миру "новую реальность", как она называет оккупацию исконно грузинских территорий, а с момента создания формата Абашидзе-Карасин пытается перевести диалог между Россией и Грузией именно в этот режим, где не принимают участия представители западных стран и международных организаций, и совершенно неизвестно, вообще о чем ведут беседу эти два политика. Предоставляемая время от времени населению страны информация порождает еще больше вопросов о необходимости подобного формата, и отношений с Россией с глазу на глаз.
Как ранее сообщал "Грузия Online", 3 мая состоялась 1285-ая встреча КМСЕ. Заместители министров заявили, что проведенные недавно в оккупированных регионах Грузии референдумы и выборы, а также усилия России, направленные на подписание с сепаратистской Абхазией и Южной Осетией «т.н. договоров», «создают препятствия мирному урегулированию конфликтов, подрывают почву усилиям, направленным на усиление безопасности и стабильности в регионе, явно нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии и не обладают никакой юридической силой».
В решении говорится, что незаконное военное присутствие России в этих двух регионах создает препятствия в использовании своей легитимной юрисдикции Грузии – «единственному суверенному государству, признанному международным правом, в отношении Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии».
В решении также было уделено внимание нарушению прав человека в оккупированных регионах Грузии, в том числе, «с точки зрения получения образования на родном языке, свободного передвижения, прав на собственность, на свободу и безопасность».
В статье 3 Грузия указывается, как «единственное суверенное государство, определенное международным правом» на территории Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии. В той же статье говорится, что Россия, «в том числе, и путем военного присутствия», мешает Грузии в реализации своей юрисдикции;
В статье 4 говорится, что конфликт существует между «двумя государствами членами (Совета Европы)», где подразумеваются Грузия и Россия; Такое мнение противоречит официальной позиции России, согласно которой, конфликт существует между, с одной стороны, Грузией, и с другой стороны, Абхазией и Южной Осетией;
В статье 7 речь идет о «власти, которая осуществляет эффективный контроль» в Абхазии и Цхинвальском регионе. Хотя в этом контексте Россия напрямую не упоминается, и кто-нибудь может сделать вывод, что данная статья касается властей Цхинвали и Сухуми, однако это является основным элементом правового определения «оккупации». Это особенно хорошо видно в совокупности со статьей 8;
Статья 8 призывает Российскую Федерацию «обеспечить незамедлительный и неограниченный доступ действующим органам Совета Европы на территории, остающиеся за пределами контроля правительства Грузии», что подразумевает, что власти России действительно осуществляют «эффективный контроль» над таким доступом.
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