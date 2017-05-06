Трамп запретил оказывать помощь странам, которые признали независимость Абхазии и ЮО

06.05.2017 14:25 Подписанный президентом США Дональдом Трампом Акт консолидированных ассигнований Палаты представителей США на 2017 г. запрещает оказывать помощь тем государствам, которые признали сепаратистскую Абхазию и Цхинвалський регион в качестве независимых государств.



Ежегодный акт ассигнований является законодательным документом, который определяет расходы различных федеральных органов власти США.



Согласно документу, «выделяемые согласно акту суммы не должны быть использованы на помощь центрального правительства той страны, которая, как определит государственный секретарь и сообщит об этом Комитету ассигнований, признала независимость оккупированных Россией территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии или установила дипломатические отношения с ними».



Документ также определяет, что выделяемые в соответствии с актом средства не должны быть доступны для поддержки российской оккупации в сепаратистской Абхазии и т.н. Южной Осетии.



Кроме того, в документе говорится, что секретарь Казны США должен поручить исполнительным директорам международных финансовых институтов США, чтобы они не поддерживали выделение помощи этими институтами для тех программ (в том числе, в виде займов, кредитов или гарантий), которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии.



Акт ассигнований также предусматривает представление доклада государственного секретаря комитетам Конгресса не позднее 90 дней с момента начала действия акта, который будет касаться действий России, направленных на дальнейшее усиление оккупации сепаратистской Абхазии и т.н. Южной Осетии, включая предполагаемые годовые расходы такой оккупации.



Акт содержит множество указаний на Российскую Федерацию, в основном, о необходимости противостояния агрессивной внешней политике Москвы. Наряду с другими мерами, документ определяет, что «необходимо выделить не менее 100 000 000 долларов в виде помощи для противостояния влиянию и агрессии России в странах Европы и Евразии». Эти средства «будут добавлены тем суммам, которые доступны для этих стран в рамках двусторонней помощи».



В документе говорится, что суммы, выделенные для оказания помощи странам Восточного партнерства, должны быть направлены на реализацию соглашений этих стран об ассоциации и торговых соглашений с ЕС, а также содействовать «снижению их уязвимости перед экономическим и политическим давлением со стороны Российской Федерации».



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