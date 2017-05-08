Юрий Лужков проводит майские праздники в Грузии - МВД Грузии бездействует

08.05.2017 09:27 В Грузии гостит бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом стало известно из публикации схиархимандрита Серафима Бит-Хариби. На своей странице в социальной сети Фейсбук духовный наставник православных ассирийцев, опубликовал фото с Лужковым и другими гостями из Москвы, включая супругу бывшего градоначальника, предпринимательницу Елену Батурину.



Предположительно, фото сняты на территории монастыря расположенного в селе Канда, которое входит в Мцхетский муниципалитет.



Напомним, в прошлом Лужков неоднократно делал заявления в адрес грузинских властей с требованием признать независимость Абхазии и т.н. Южной Осетии. Бывший мэр уверял, что их признание «неизбежно».



«Это та самостоятельность, которую хотят получить народы, которые не являются родственным по отношению к Грузии», — уверял российский градоначальник, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.



20 июля 2006 года МИД Грузии передал России ноту протеста в связи с несогласованным с Тбилиси визитом мэра Москвы Юрия Лужкова в Абхазию.



Тогда Лужков заявил, что муниципалитет российской столицы будет сотрудничать «с руководством Абхазии без каких-то сомнений и страхов, как с самостоятельной государственной силой, которая сама решает вопросы по своей земле и своим экономическим интересам».



Тогда же, между Лужковым и тогдашним де-факто лидером Абхазии Сергеем Багапшем было подписано т.н соглашение о начале строительства культурно-делового центра «Дом Москвы» в Сухуми.



В 2009 году Лужков совершил очередной визит в оккупированную Абхазию, на этот раз была поднята тема инвестиционных проектов осуществляемых при сотрудничестве с Москвой. Тогда, приветствуя московского градоначальника, Багапш заявил, что в Сухуми «очень тепло относятся к Юрию Лужкову».



Согласно закону Грузии об оккупированных территориях, Лужкова должны были арестовать или оштрафовать, прямо в тбилисском международном аэропорту. СОВА обратилась за разъяснением в пресс-службу МВД Грузии. На момент публикации материала, ответ из ведомства не последовал.



Отметим, что Лужков уже объявлен персоной нон-грата в Украине после его призыва поставить вопрос о возвращении Севастополя России. Он обвинен в действиях, наносящих ущерб национальным интересам Украины и ее территориальной целостности, и ему запрещен въезд в эту страну. В Грузии также выступали с инициативой последовать примеру Украины и объявить его персоной нон-грата.



"СОВА"











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