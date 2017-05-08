|
Лужков разгуливает туристом по Грузии - власть цинично бездействует
08.05.2017 15:24
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков вместе с супругой продолжает разгуливать туристом по Грузии. Он уже посетил Вардзиа, Уплисцихе и дом-музей Сталина в Гори.
Как рассказал Юрий Лужков Общественному вещателю Грузии, он приехал в Тбилиси 4 дня назад из Армении вместе с супругой и друзьями.
О приезде Лужкова в Грузию стало известно из публикации в социальной сети архимандрита Серафима. Он выложил фотографии пребывания Лужкова в монастыре 13 ассирийских старцев в селе Канда.
Визит Лужкова в Грузию вызвал бурное недовольство среди грузинской общественности. Как известно, Лужков не раз бывал на оккупированных территориях страны - Абхазии и Цхинвальском регионе, оказывал помощь в укреплении оккупационных режимов, и, следовательно, подпадает под действующий в Грузии закон "Об оккупированных территориях", который предусматривает штраф или заключение за нарушение закона.
На возмущение общественности откликнулось министерство внутренних дел. Заместитель главы МВД Шалва Хуцишвили цинично заявил, что у Лужкова документы были в порядке, в связи с чем пограничники не имели формального повода не впускать его в страну. Хуцишвили также отметил, что его ведомство проведет дополнительное изучение вопроса пребывания Лужкова в Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна