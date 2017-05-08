Лужков разгуливает туристом по Грузии - власть цинично бездействует

08.05.2017 15:24 Бывший мэр Москвы Юрий Лужков вместе с супругой продолжает разгуливать туристом по Грузии. Он уже посетил Вардзиа, Уплисцихе и дом-музей Сталина в Гори.



Как рассказал Юрий Лужков Общественному вещателю Грузии, он приехал в Тбилиси 4 дня назад из Армении вместе с супругой и друзьями.



О приезде Лужкова в Грузию стало известно из публикации в социальной сети архимандрита Серафима. Он выложил фотографии пребывания Лужкова в монастыре 13 ассирийских старцев в селе Канда.



Визит Лужкова в Грузию вызвал бурное недовольство среди грузинской общественности. Как известно, Лужков не раз бывал на оккупированных территориях страны - Абхазии и Цхинвальском регионе, оказывал помощь в укреплении оккупационных режимов, и, следовательно, подпадает под действующий в Грузии закон "Об оккупированных территориях", который предусматривает штраф или заключение за нарушение закона.



На возмущение общественности откликнулось министерство внутренних дел. Заместитель главы МВД Шалва Хуцишвили цинично заявил, что у Лужкова документы были в порядке, в связи с чем пограничники не имели формального повода не впускать его в страну. Хуцишвили также отметил, что его ведомство проведет дополнительное изучение вопроса пребывания Лужкова в Грузии.

















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