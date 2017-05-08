Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Юрий Лужков: Мне плевать!


08.05.2017   19:23
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает, что после отделения Цхинвальского региона и Абхазии, Грузия почувствует себя лучше. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью для передачи «Моамбе» («Вестник»), выходящей на «Первом канале» Общественного вещателя Грузии (ОВГ).

«Я все же думаю, что Абхазия это другая страна, это совсем другой народ. Так и Осетия (Цхинвальский регион — ред.). Естественно есть определенная ностальгия и обида. Но думаю, что Грузия освободившись этих регионов, чувствовать себя будет лучше», — заявил бывший градоначальник.

Рассказывая о том, как бывшему мэру Москвы, дважды нарушившему этот закон, удалось без помех пересечь границу, путешествующий по Грузии Лужков пояснил:

«Мы пересекли границу. Естественно, все документы были проверены по правилам, хотя пограничники не задавали нам вопросов. Или какие вопросы они должны были нам задать? Мы прибыли как туристическая группа», — рассказал бывший мэр.

При этом в интервью программе «Моамбе» Лужков заявил, что слышал о существовании «Закона об оккупированных территориях», но уже в другом комментарии, для телекомпании «Имеди» сказал, что не знал о нем.

«Да мне плевать на все, что связано с какими то афициозами!…Я здесь, и я наслаждаюсь тем, что я здесь», — сказал Лужков в интервью «Имеди».

В разговоре с журналистами ОВГ, бывший мэр Москвы также затронул тему налаживания экономических отношений между странами, упомянув важность российского рынка для Грузии и отметив, что все существующие разногласия, «должны остаться в прошлом».

«Правительства наших стран должны думать о будущем. Я вижу, насколько важны для Грузии отношения с Россией. Взять хотя бы сферу торговли, особенно в плане экспорта грузинских вин», — заявил Лужков.

"СОВА"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Telegraph: На одного жителя Грузии приходится 1.4 туриста
Российские журналисты и бизнесмены посетили Грузию с винным туром
В Грузии начнут производить винный чай
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
Соглашение абхазов с итальянским городом будет аннулировано - посол Грузии в Италии
Любые соглашения де-факто властей Абхазии являются нелегтимными - МИД Грузии
США запрещают поддержку стран, признающих Абхазию и Цхинвали суверенными субъектами
В Абхазии опровергли намерение строить новый порт в Приморске
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Посол ЕС: Закрытие ереванского офиса ОБСЕ станет большой потерей
Саргсян: Член НАТО Турция создает серьезные угрозы для России
Президент Грузии сторонник модели сбалансированной системы власти
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна