Юрий Лужков: Мне плевать!

08.05.2017 19:23 Бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает, что после отделения Цхинвальского региона и Абхазии, Грузия почувствует себя лучше. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью для передачи «Моамбе» («Вестник»), выходящей на «Первом канале» Общественного вещателя Грузии (ОВГ).



«Я все же думаю, что Абхазия это другая страна, это совсем другой народ. Так и Осетия (Цхинвальский регион — ред.). Естественно есть определенная ностальгия и обида. Но думаю, что Грузия освободившись этих регионов, чувствовать себя будет лучше», — заявил бывший градоначальник.



Рассказывая о том, как бывшему мэру Москвы, дважды нарушившему этот закон, удалось без помех пересечь границу, путешествующий по Грузии Лужков пояснил:



«Мы пересекли границу. Естественно, все документы были проверены по правилам, хотя пограничники не задавали нам вопросов. Или какие вопросы они должны были нам задать? Мы прибыли как туристическая группа», — рассказал бывший мэр.



При этом в интервью программе «Моамбе» Лужков заявил, что слышал о существовании «Закона об оккупированных территориях», но уже в другом комментарии, для телекомпании «Имеди» сказал, что не знал о нем.



«Да мне плевать на все, что связано с какими то афициозами!…Я здесь, и я наслаждаюсь тем, что я здесь», — сказал Лужков в интервью «Имеди».



В разговоре с журналистами ОВГ, бывший мэр Москвы также затронул тему налаживания экономических отношений между странами, упомянув важность российского рынка для Грузии и отметив, что все существующие разногласия, «должны остаться в прошлом».



«Правительства наших стран должны думать о будущем. Я вижу, насколько важны для Грузии отношения с Россией. Взять хотя бы сферу торговли, особенно в плане экспорта грузинских вин», — заявил Лужков.



"СОВА"











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