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Премьер Грузии провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом


08.05.2017   21:25
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующий фото-материал распространила пресс-служба премьера.

Премьер также встречается с вице-президентом Майком Пенсом. По информации пресс-службы администрации правительства, стороны обсуждают основные вопросы стратегического партнерства двух стран и будущие перспективы сотрудничества.

Премьер-министр Грузии находится с 3-дневным официальным визитом в США по приглашению вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса.






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