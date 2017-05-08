Премьер Грузии провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом

08.05.2017 21:25 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующий фото-материал распространила пресс-служба премьера.



Премьер также встречается с вице-президентом Майком Пенсом. По информации пресс-службы администрации правительства, стороны обсуждают основные вопросы стратегического партнерства двух стран и будущие перспективы сотрудничества.



Премьер-министр Грузии находится с 3-дневным официальным визитом в США по приглашению вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса.















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