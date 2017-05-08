|
Премьер Грузии провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом
08.05.2017 21:25
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующий фото-материал распространила пресс-служба премьера.
Премьер также встречается с вице-президентом Майком Пенсом. По информации пресс-службы администрации правительства, стороны обсуждают основные вопросы стратегического партнерства двух стран и будущие перспективы сотрудничества.
Премьер-министр Грузии находится с 3-дневным официальным визитом в США по приглашению вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна