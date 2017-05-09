Срок давности нарушения Лужковым закона об оккупированных территориях вышел - МВД Грузии

09.05.2017 22:18 МВД Грузии утверждает, что вышел срок давности нарушения экс-мэром Москвы Юрием Лужковым закона "Об оккупированных территориях". В ведомстве также отмечают, что в паспорте мэра Москвы не было отметок о пребывании на оккупированных территориях.



В заявлении МВД также отмечается, что Лужков со своей свитой въехал в Грузию из Армении на микроавтобусе, через КПП "Садахло".



"В соответствующей базе, которая ведется после задействования закона об оккупированных территориях, информация о нем не фиксировалась. Соответственно, пограничный патрульный-инспектор пропустил его беспрепятственно.



Необходимо отметить и то обстоятельство, что в открытых источниках последней датой пребывания Юрия Лужкова на оккупированных территориях в нарушение закона зафиксирован 2010 год.



К моменту распространения этого сообщения, в 2010 году, следствие в связи с нарушением Юрием Лужковым законодательства не начиналось. Согласно ст. 71 УКГ, сроком давности за нарушение ст.322 прима предусмотрен шестилетний период.



Соответственно, исходя из законодательства Грузии, из-за истечения срока давности, МВД было лишено правовых возможностей начать следствие по указанному факту", - говорится в заявлении.



Следует отметить, что россиянам в паспорт не делают отметок о въезде на оккупированные территории уже давно. Причиной как раз стал тот факт, что на остальную территорию Грузии они не смогли бы попасть. Все те, у кого такие отметки были, давно поменяли паспорта. Этот процесс в свое время имел массовый характер. Посему, удовлетворительным ответ МВД считать нельзя. Тем более, что именно суд должен решать, вышел ли срок давности. Более того, даже во всех "уважительных" случаях, которые приводит МВД Грузии в свое оправдание, никто еще не запрещал ни одному государству составлять списки нежелательных лиц, т.н. персон нон-грата.















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