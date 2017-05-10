Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Для имиджа страны плохо, что Саакашвили не может въехать в страну - президент


10.05.2017   12:58
В эксклюзивном интервью зугдидской телекомпании "Одиши" президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что на имидже страны отрицательно влияет то обстоятельство, из-за которого Михеил Саакашвили не может въехать в страну.

"Первого президента мы убили, второго свергли, а третий находится в изгнании. Но я думаю, что это одновременно является ответственностью всех. Президент Саакашвили сделал шаги, к которым существуют вопросы, думаю, что он должен ответить на них. Разумеется, для страны негативным является имидж, что Саакашвили не может въехать в Грузию. Но этому политики, как из правящей силы, так и оппозиции, и президент, и власть, должны дать цивилизованную форму, которая не оскорбит страну, и даст "адекватный" ответ на правовые вопросы, существующие в отношении Саакашвили"- заявил президент Грузии в интервью "Одиши".








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Между бизнесом и банками назревает конфликт
Онлайн казино обяжут предоставлять право играть только зарегистрированным игрокам
«Alliance Group»" стала победителем «Home Overseas 2017»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха - В/С Абхазии
Президент Грузии: покажем абхазам и осетинам, что можем усилить автономию
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
Соглашение абхазов с итальянским городом будет аннулировано - посол Грузии в Италии
Любые соглашения де-факто властей Абхазии являются нелегтимными - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия и США укрепляют сотрудничесво в сфере безопасности
Евкуров сказал "нет" уголовной ответственности за кражу невесты
В Чеченской Республике сегодня отмечают День памяти и скорби
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна