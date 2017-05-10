Для имиджа страны плохо, что Саакашвили не может въехать в страну - президент

10.05.2017 12:58 В эксклюзивном интервью зугдидской телекомпании "Одиши" президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что на имидже страны отрицательно влияет то обстоятельство, из-за которого Михеил Саакашвили не может въехать в страну.



"Первого президента мы убили, второго свергли, а третий находится в изгнании. Но я думаю, что это одновременно является ответственностью всех. Президент Саакашвили сделал шаги, к которым существуют вопросы, думаю, что он должен ответить на них. Разумеется, для страны негативным является имидж, что Саакашвили не может въехать в Грузию. Но этому политики, как из правящей силы, так и оппозиции, и президент, и власть, должны дать цивилизованную форму, которая не оскорбит страну, и даст "адекватный" ответ на правовые вопросы, существующие в отношении Саакашвили"- заявил президент Грузии в интервью "Одиши".



















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