Давид Саганелидзе и Сонер Гогуа вместе разгуливали на выставке в Китае

12.05.2017 13:35



Делегация Партнерского фонда Грузии участвовала в Форуме в рамках "Пояса и пути". Главным организатором мероприятия является китайская бизнес-консультативная компания "Huahe International", почетным консультантом-советником которой с 2015 года является исполнительный директор Партнерского фонда Грузии Давид Саганелидзе.



Грузинская общественность уже начинает привыкать к тому, что нынешняя власть "мышей не ловит", и совершенно неадекватна на международной арене. На приведенной ниже фотографии можно увидеть Давида Саганелидзе (по центру) и Сенера Гогуа (крайний слева). Вместо того, чтобы воспрепятствовать участию абхазских представителей в международных форумах, Саганелидзе, который получает одну из самых высоких зарплат в государственном секторе страны - ок. 33 тыс. лари в месяц (в 2016 году он получил доходы на 404 250 лари, хотя сам утверждает, что его зарплата составляет 21 тыс. лари) - мило фотографируется с сепаратистами.







Общественность в Грузии еще не успокоилась после циничного визита экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в Грузию, как назрела новая бомба. Дело касается сельскохозяйственной выставки в Китае. В ней наряду с делегацией Партнерского фонда Грузии принимала участие и абхазская делегация под руководством председателя "Международного фонда Апсны" Сенера Гогуа. Кстати, он является и представителем марионеточного режима Абхазии в Турции, принимал участие в войне в Абхазии в 1992-1993 годах.Делегация Партнерского фонда Грузии участвовала в Форуме в рамках "Пояса и пути". Главным организатором мероприятия является китайская бизнес-консультативная компания "Huahe International", почетным консультантом-советником которой с 2015 года является исполнительный директор Партнерского фонда Грузии Давид Саганелидзе.Грузинская общественность уже начинает привыкать к тому, что нынешняя власть "мышей не ловит", и совершенно неадекватна на международной арене. На приведенной ниже фотографии можно увидеть Давида Саганелидзе (по центру) и Сенера Гогуа (крайний слева). Вместо того, чтобы воспрепятствовать участию абхазских представителей в международных форумах, Саганелидзе, который получает одну из самых высоких зарплат в государственном секторе страны - ок. 33 тыс. лари в месяц (в 2016 году он получил доходы на 404 250 лари, хотя сам утверждает, что его зарплата составляет 21 тыс. лари) - мило фотографируется с сепаратистами.











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