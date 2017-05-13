На руководителя Службы госаудита Грузии совершено нападение

13.05.2017 17:22 На руководителя Службы государственного аудита Грузии Лашу Тордия напали возле ночного клуба в центре Тбилиси, сообщает телекомпания «Рустави 2». Инцидент произошел накануне вечером, 12 мая, возле заведения «El Centro» на улице Шардена. Как сообщил Тордия журналистам, на него напал бывший главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе.



Глава Службы госаудита был госпитализирован с сотрясением мозга. В настоящее время он находится в больнице, где проходит необходимые обследования. В МВД Грузии в связи с произошедшим возбудили дело по статье «побои». Отар Парцхаладзе занял пост главного прокурора в ноябре 2013 года по указу Ираклия Гарибашвили, на тот момент занимавшего пост премьер-министра Грузии.



До этого Парцхаладзе некоторое время работал в должности главы следственной службы Министерства финансов. Уже в декабре 2013 года Парцхаладзе подал в отставку. Поводом для такого решения он назвал «появившиеся в обществе вопросы» относительно его биографии. За несколько дней до отставки Пхаладзе, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава заявил, что Парцхаладзе в 2001 году был осужден в Германии за воровство и разбой, в связи с чем его право занимать государственные должности было ограничено вплоть до 2016 года.



Главный прокурор Грузии тогда признал, что действительно был осужден в Германии, но лишь за конфликт с полицейским, а разговоры о своей судимости за более тяжкое преступление назвал политической кампанией против него.















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