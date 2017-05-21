В Грузии отметили день памяти жертв геноцида черкесского народа

21.05.2017 17:48 В Грузии вспомнили погибших в результате черкесского геноцида. Сотрудники Черкесского культурного центра в Тбилиси, а также проживающие в Грузии представители черкесского народа традиционно опустили цветы в воды реки Кура.



Грузия единственная из стран, кто в настоящий момент признал геноцид черкесов, осуществленный царской Россией: 20 мая 2011 года 95 грузинских парламентариев проголосовали за принятие резолюции, против - никто.



В грузинском городе-курорте Анаклия воздвигнут единственный в своем роде монумент жертвам черкесского геноцида.















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