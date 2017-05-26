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В Тбилиси начала работу сессия Парламентской ассамблеи НАТО


26.05.2017   11:25
В Тбилиси открылась четырехдневная весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО.

Грузия стала пятой по счету страной, не являющейся членом альянса, которая принимает это мероприятие. В работе весенней сессии ПА НАТО принимают участие более 600 делегатов из 28 стран-членов НАТО, а также представители стран — партнеров альянса. Грузинской делегацией руководит глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.

В первый день состоится совместная пресс-конференция участников сессии, закрытое заседание межпарламентского совета Грузия-НАТО и постоянного комитета, а также ряд двухсторонних и многосторонних встреч.

На второй и третий день работы ПА НАТО в Тбилиси запланированы заседания комитетов по обороне и безопасности, экономике и безопасности, политике и других.
На заседаниях комитетов и пленарной сессии планируется обсудить вопросы сотрудничества альянса с Евросоюзом, Грузией, борьбы с терроризмом, ситуацию в Афганистане, проблематику безопасности в черноморском регионе, а также другие темы.

С докладами с грузинской стороны выступят министр обороны Леван Изория, глава Генштаба ВС Владимир Чачибая, эксперт Каха Гоголашвили, госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, председатель НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии» Анна Нацвлишвили, глава МИД Михаил Джанелидзе и экс-глава внешнеполитического ведомства страны Ираклий Менагаришвили.
Пленарная сессия ассамблеи запланирована 29 мая.

К участникам мероприятия обратятся председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Георгий Квирикашвили, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, а также приглашенные в качестве специальных гостей заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.

В конце пленарной сессии планируется принятие декларацию в поддержку евроатлантической интеграции Грузии.

Парламентская ассамблея собирается дважды в год, в ее работе участвуют законодатели, делегированные национальными парламентами по партийным квотам, пропорциональным представительству партий в парламентах. Рекомендации Ассамблеи представляются национальным правительствам, парламентам и организациям, а также генеральному секретарю НАТО.

Грузия стала ассоциированным членом ПА НАТО в мае 1999 года.






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