В Тбилиси начала работу сессия Парламентской ассамблеи НАТО

26.05.2017 11:25 В Тбилиси открылась четырехдневная весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО.



Грузия стала пятой по счету страной, не являющейся членом альянса, которая принимает это мероприятие. В работе весенней сессии ПА НАТО принимают участие более 600 делегатов из 28 стран-членов НАТО, а также представители стран — партнеров альянса. Грузинской делегацией руководит глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.



В первый день состоится совместная пресс-конференция участников сессии, закрытое заседание межпарламентского совета Грузия-НАТО и постоянного комитета, а также ряд двухсторонних и многосторонних встреч.



На второй и третий день работы ПА НАТО в Тбилиси запланированы заседания комитетов по обороне и безопасности, экономике и безопасности, политике и других.

На заседаниях комитетов и пленарной сессии планируется обсудить вопросы сотрудничества альянса с Евросоюзом, Грузией, борьбы с терроризмом, ситуацию в Афганистане, проблематику безопасности в черноморском регионе, а также другие темы.



С докладами с грузинской стороны выступят министр обороны Леван Изория, глава Генштаба ВС Владимир Чачибая, эксперт Каха Гоголашвили, госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, председатель НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии» Анна Нацвлишвили, глава МИД Михаил Джанелидзе и экс-глава внешнеполитического ведомства страны Ираклий Менагаришвили.

Пленарная сессия ассамблеи запланирована 29 мая.



К участникам мероприятия обратятся председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Георгий Квирикашвили, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, а также приглашенные в качестве специальных гостей заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.



В конце пленарной сессии планируется принятие декларацию в поддержку евроатлантической интеграции Грузии.



Парламентская ассамблея собирается дважды в год, в ее работе участвуют законодатели, делегированные национальными парламентами по партийным квотам, пропорциональным представительству партий в парламентах. Рекомендации Ассамблеи представляются национальным правительствам, парламентам и организациям, а также генеральному секретарю НАТО.



Грузия стала ассоциированным членом ПА НАТО в мае 1999 года.















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