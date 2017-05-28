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Нам не нужен ПДЧ НАТО, нам нужно членство - Джанелидзе


28.05.2017   13:26
Нам не нужен ПДЧ, нам нужно членство, - об этом министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил на заседании политического комитета (РС) Парламентской ассамблеи НАТО.

Джанелидзе ответил на вопрос литовского депутата о том, разделяет ли он позицию, что в свое время обещание ПДЧ для Грузии вызвало раздражение России. По словам министра, это сформированный Россией на протяжении лет нарратив.

«Что касается ПДЧ, будет ли ПДЧ или членство, это не направлено против России. Наше вступление в НАТО это наша безопасность. Это суверенный выбор Грузии, быть частью того свободного мира, с которым у нас имеются общие ценности. Это ставит целью не чье-либо раздражение, а создание стабильности и безопасности не только в Грузии, но и в регионе. Так что, нам не нужен ПДЧ, нам нужно членство. ПДЧ не является нашей конечной целью», - заявил Джанелидзе.






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