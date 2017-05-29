Алли: Вступление Черногории в НАТО - это сигнал, что двери альянса открыты

29.05.2017 11:54 Вступление Черногории в НАТО важно для Грузии и других "стран-аспирантов", так как это сигнал, что двери альянса открыты, заявил в понедельник на заседании сессии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО в Тбилиси ее председатель Паоло Алли.



По его словам, никакое давление извне не помешает этим странам достичь этой цели.



Что касается конкретно Грузии, то, как заявил П.Алли, республика заслуживает членство в НАТО. "Грузия действительно заслуживает членство в североатлантическом альянсе. (. . .) На протяжении последних 15 лет ассамблея всегда поддерживала евроатлантический выбор Грузии и ее путь к интеграции. Мы вместе работали с коллегами в грузинском парламенте, чтобы создать основу для членства и также мы работали над поддержкой в парламентах наших стран, с нашими правительствами для того, чтобы Грузия смогла вступить в альянс", - отметил председатель ПА НАТО.



По мнению П.Алли, вооруженные силы Грузии часто демонстрируют, что способны на интеграцию с войсками НАТО.



Он высказал мнение, что НАТО - это не только военный альянс. "В договоре об основании НАТО указано, что это союз, члены которого имеют общие ценности - демократии, фундаментальных прав, экономического роста, благополучия наших граждан. У нас нет вопросов по поводу того, действительно ли придерживается Грузия этих ценностей. Та большая трансформация, которая произошла с Грузией в течение последних 15 лет, очень видна", - сказал он.



П.Алли отметил, что ПА НАТО осуждает действия РФ в оккупированных регионах Грузии - Абхазии и Цхинвальском регионе и поддерживает территориальную целостность Грузии. "Ежедневно Россия пытается присвоить еще больше грузинских земель, чтобы усилить свое присутствие и влияние здесь", - сказал он.



"Ассамблея постоянно осуждает неприемлемую оккупацию Россией Абхазии и т.н. Южной Осетии", - подчеркнул он, отметив, что в декларации, которая будет принята ПА НАТО, "будет твердое заявление об этом".



"Это будет наша твердая поддержка и выражение того, что Грузия должна стать членом семьи НАТО. Надеюсь, что декларация будет поддержана большинством и еще раз подтвердит, что у нас консолидированное мнение по вопросу Грузии", - заявил П.Алли.















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