Парламент Грузии возможно примет резолюцию в связи с действиями России на оккупированных территориях

29.05.2017 23:02 Председатель временной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности Грузии Гедеван Попхадзе предлагает грузинскому парламенту принять резолюцию в связи с оккупированными регионами страны.



«О незаконных действиях Российской Федерации в оккупированных Абхазском и Цхинвальском регионах и мирной политике Грузии» - такое название носит рабочий вариант резолюции, который будет обсужден завтра на заседании упомянутой комиссии.



Как заявил Гедеван Попхадзе «IPN», проект им подготовлен совместно с депутатом Георгием Мосидзе. «Хотим согласовать позиции, чтобы у комиссии было единое видение. После этого проект резолюции будет инициирован в парламенте», - отметил Попхадзе.



Заседание временной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности Грузии намечено на 14:30.















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