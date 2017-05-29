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Парламент Грузии возможно примет резолюцию в связи с действиями России на оккупированных территориях


29.05.2017   23:02
Председатель временной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности Грузии Гедеван Попхадзе предлагает грузинскому парламенту принять резолюцию в связи с оккупированными регионами страны.

«О незаконных действиях Российской Федерации в оккупированных Абхазском и Цхинвальском регионах и мирной политике Грузии» - такое название носит рабочий вариант резолюции, который будет обсужден завтра на заседании упомянутой комиссии.

Как заявил Гедеван Попхадзе «IPN», проект им подготовлен совместно с депутатом Георгием Мосидзе. «Хотим согласовать позиции, чтобы у комиссии было единое видение. После этого проект резолюции будет инициирован в парламенте», - отметил Попхадзе.

Заседание временной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности Грузии намечено на 14:30.






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