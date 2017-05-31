Мечте Саакашвили, похоже, суждено сбыться - город Лазика будет построен

31.05.2017 10:25 Город Лазика, который затеял экс-президент Грузии Михеил Саакашвили на берегу Черного моря у планируемого тогда еще строительства глубоководного порта Анаклия, будет построен, правда, под другим названием. Компании «Tи Би Си холдинг» и «Конти груп» объявили о намерении построить близ порта новый город — «Анаклия Сити».



Новый город будет расположен на площади в 1000 гектаров. Специально для того, чтобы руководить компанией «Анаклия Сити», Кетеван Бочоришвили накануне покинула должность заместителя министра экономики Грузии.



Основатель «Tи Би Си холдинга» Мамука Хазарадзе сообщил журналистам, что это будет «проектом века» для экономики Грузии. Новый город предложит инвесторам специальную свободную экономическую зону.



«Город Анаклия — это город будущего, главная цель развития которого — включиться в глобальную конкуренцию, создать экологически чистый и экономически привлекательный передовой бизнес, а также жилое пространство с современной инфраструктурой и наилучшим расположением. Мы формируем для проекта века команду отборных профессионалов и рады сообщить, что этим важным направлением будет руководить Кети Бочоришвили», — сказал Хазарадзе.



«Город Анаклия будет привлекательным как для легкой индустрии, так и для сферы обслуживания, будет открытым для глобальных корпораций, финансового и страхового сектора, исследовательских и технологических трансферов. Город будет основан на концепции экономических новшеств, дерегуляции бизнеса, привлекательной инвестиционной среде и современной инфраструктуре», — заявила Кетеван Бочоришвили.



Согласно проекту, в городе будут построены как индустриальный парк, так и жилые корпусы, выделят образовательные территории, офисные помещения, выставочные пространства и павильоны, обустроена рекреационная и оздоровительная инфраструктура.



Инвестиционная стоимость проекта «Анаклия Сити» и порта Анаклия составляет более $2.5 миллиардов. Инвесторы проекта планируют завершить первый этап строительства порта к 2020 году.



Над проектом строительства в Анаклии нового города под названием «Лазика» правительство Грузии активно работало в 2010-2011 годах при третьем президенте Михаиле Саакашвили. Осуществление проекта города, так же как и сегодня, подразумевалось вместе с развитием порта. Проект строительства «Лазики» был также создан для развития свободной экономической зоны и привлечения международных инвесторов. Однако между этими проектами есть разница в масштабах — согласно новому проекту, Анаклия Сити будет занимать меньшую площадь, чем это предполагалось для «Лазики».



Тогда те, кто сегодня находится у власти в Грузии, считали эту идею утопией и обвиняли экс-президента в нецелевой трате государственных средств. Более того, экс-президента обвиняли в нецелевой растрате и относительно глубоководного морского порта, а также многих других проектов, которые нынешние власти продолжили, чуть изменив проект и приписав авторство себе.















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