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«Все установит следствие» - главный прокурор по делу о похищении азербайджанского журналиста


31.05.2017   13:43
По заявлению главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе, по делу, связанному с вывозом азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы из Грузии, «все установит следствие».

По словам Шотадзе, он не может сказать, «как он покинул страну».

«Я не могу сказать, как он покинул страну. В МВД начато расследование. Ведутся работы и будут осуществлены все соответствующие следственные действия», - отметил главный прокурор.

Что касается того, может ли встать вопрос об ответственности определенных лиц, по словам Шотадзе, это не исключено.







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