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Президент Грузии: Исчезновение граждан с территории Грузии – серьёзный вызов


31.05.2017   22:04
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает заявления адвокатов похищенного в Грузии и доставленного в Баку азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли о причастности к этому делу грузинских спецслужб очень тяжелыми вызовами для страны. Он подчеркивает необходимость строгого соблюдения стандартов свободы СМИ и прав человека, увязывая их с защитой грузинской государственности.

«Заявления адвоката журналиста Афгана Мухтарли обязательно нужно до конца осмыслить и проанализировать, так как исчезновение человека с территории Грузии — в море, воздухе, на суше, в столице Грузии или на границе — серьезный вызов для нашей государственности и суверенитета, вызов, в контексте которого, естественно, государство должно одновременно защитить свой престиж и защитить граждан», — пояснил президент.

Он напомнил, что до сих пор Грузия всегда считалась лидером в своем регионе как в плане защиты прав человека, так и в отношении свободы СМИ.

«Это наша гордость, но это и составная часть нашей государственности и суверенитета. С этой точки зрения, соблюдение этого стандарта — это вопрос защиты нашей государственности», — подчеркнул Георгий Маргвелашвили.







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