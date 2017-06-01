Президент и премьер Грузии поздравили детей с их международным днем

01.06.2017 19:26 Первые лица Грузии поздравили юных жителей Грузии с днем защиты детей, пожелав им счастья, здоровья, мира и благополучия.



Международный день защиты детей отмечается уже почти 70 лет — с 1 июня 1950 года.



«Поздравляю с этим днем родителей, педагогов детсадов или школ – всех, кто посвятил свою жизнь воспитанию будущих поколений. Богатство и власть всего мира не стоят одной слезы ребенка – моральная максима, которой, думаю, мы должны измерять не только наше отношение к детям, но и любые наши шаги в личной, общественной или политической жизни»,- говорится в тексте поздравления Маргвелашвили.



«В Грузии не может быть праздничного настроения, пока в стране есть хотя бы один ребенок, который нуждается, голоден или которому больно. Поэтому этот день – это призыв для нас, старшего поколения, создать такую среду, где наши дети вырастут достойными, профессиональными гражданами», — отметил президент.



Власти заботятся о том, чтобы у детей были равные возможности для реализации своего потенциала, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня на заседании правительства.



«Поздравляю всех детей и желаю, чтобы их детство было безоблачным и наполнено большей радостью… Предмет заботы нашего государства — чтобы у всех детей были равные условия для развития и реализации своих возможностей», — сказал премьер.



Он отметил, что число детей, участвующих в спортивных мероприятиях, в последнее время значительно выросло и достигло 15 тысяч.



Премьер отметил, что для того, чтобы привлечь больше детей к зимним видам спорта в школах был установлен гибкий график каникул. Кроме того, он указал на то, что государство финансирует и субсидирует работу спортивных школ в зимний период.



Квирикашвили подчеркнул, что правительство будет увеличивать средства, выделяемые на государственные лагеря летнего отдыха, и уже в этом году в них отправятся отдыхать больше школьников.



Новости-Грузия















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

