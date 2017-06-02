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Иностранные дипломаты проводят встречу в МВД Грузии


02.06.2017   14:52
Заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили встречается с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии, в Министерстве внутренних дел Грузии.

Встреча закрытая, однако, известно, что на ней обсуждают дело азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли.

Во встрече участвуют посол США Ян Келли, посол Федеративной Республики Германия Хайке Ренате Фейч, посол Королевства Швеции Мартина Квик, атташе Республики Италия Массимо Масоны, представители посольства Литвы, Венгрии, Греции, Франции, Болгарии, Эстонии, Великобритании, Голландии, Словакии и других стран и международных организаций, а также заместители начальника Службы государственной безопасности Иосиф Гогашвили и Александр Табатадзе.







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