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ЕНД требует немедленного освобождения членов рэп-группы «Биржа Мафия»


12.06.2017   15:07
"Единое национальное движение" требует немедленного освобождения членов "Биржи мафии". Информацию об этом распространило "Национальное движение".

"Единое национальное движение" требует, немедленно освободить задержанных певцов, и поставить вопрос политической и правовой ответственности всех лиц, которые непосредственно участвовали в этом деле. В том числе, чтобы руководители силовых ведомств покинули должности"- заявили в ЕНД.

Сегодня член партии Котэ Иоселиани провел брифинг по данному вопросу.

"Задержание певцов посредством подброшенных наркотиков является еще одним подтверждением, что репрессии и практика терроризирования общества со стороны власти "Грузинской мечты" приняли ежедневный характер.

Подброс наркотиков и оружия, незаконная слежка и шантаж являются теми грязными методами, которые использует "Грузинская мечта" против критически настроенных журналистов, и активной части общества. "Грузинская мечта" стоит на непотизме, коррупции, мафиозных кланах, и на той партийной полиции, которую мы знаем под названием СГБ.

Власть Иванишвили смеется над гражданами Грузии. С одной стороны совершенно безосновательно, и несправедливо подбросом наркотиков, или оружия, "Грузинская мечта" надолго отправляет людей в заключение. С другой стороны прокуратура позиционирует эти дела посредством указаний знатных лиц мафиозного клана, или facebook поста Беры Иванишвили.

Между тем с Каладзе, который вчера отозвался видео-лекцией и чтением морали на вопрос певцов, задержанных в результате подброшенных наркотиков, связаны скандальные выборы президента Федерации футбола, когда человеку с правом голоса подбросили наркотическое вещество, и задержали, чтобы повлиять на результаты голосования"- заявил Котэ Иоселиани.







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