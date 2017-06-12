Европарламент проголосует по резолюции по делу Афгана Мухтарлы

12.06.2017 17:19 15 июня в Европейском парламенте пройдет голосование по резолюции по делу оппозиционного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Темами заседания также станут вопросы соблюдения и применения прав и свобод человека и положения СМИ в Азербайджане. Информация об этом опубликована на сайте ЕП.



Ранее, председатель комитета по внешним делам Европарламента Дэвид МакАлистер заявлял, что все политические группы ЕС, включая «социал-демократов, либералов, и зеленых» интересует, что в действительности произошло с Афганом Мухтарлы.



В свою очередь, европарламентарий Анна Гомеш отметила, что похищение журналиста из Тбилиси является «вопросом серьезной тревоги», так как предположительно, к похищению имеют отношение представители грузинских спецслужб.



При этом депутат считает, что Тбилиси должен потребовать от Баку вернуть журналиста, чтобы гарантировать его безопасность.



«Разумеется, похитители должны быть наказаны» — добавила Гомеш.



Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс также призвал Грузию провести эффективное, быстрое и независимое расследование инцидента с азербайджанским журналистом Афганом Мухтарлы.



"СОВА"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

