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Европарламент проголосует по резолюции по делу Афгана Мухтарлы


12.06.2017   17:19
15 июня в Европейском парламенте пройдет голосование по резолюции по делу оппозиционного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Темами заседания также станут вопросы соблюдения и применения прав и свобод человека и положения СМИ в Азербайджане. Информация об этом опубликована на сайте ЕП.

Ранее, председатель комитета по внешним делам Европарламента Дэвид МакАлистер заявлял, что все политические группы ЕС, включая «социал-демократов, либералов, и зеленых» интересует, что в действительности произошло с Афганом Мухтарлы.

В свою очередь, европарламентарий Анна Гомеш отметила, что похищение журналиста из Тбилиси является «вопросом серьезной тревоги», так как предположительно, к похищению имеют отношение представители грузинских спецслужб.

При этом депутат считает, что Тбилиси должен потребовать от Баку вернуть журналиста, чтобы гарантировать его безопасность.

«Разумеется, похитители должны быть наказаны» — добавила Гомеш.

Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс также призвал Грузию провести эффективное, быстрое и независимое расследование инцидента с азербайджанским журналистом Афганом Мухтарлы.

"СОВА"





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