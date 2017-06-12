Мадлен Олбрайт находится с визитом в Грузии

12.06.2017 22:19 Бывший государственный секретарь США Мадлен Олбрайт посещает Грузию. Сегодня она побывала на линии российской оккупации.



Мадлен Олбрайт, которая была одной из сильных и влиятельных политических фигур, жестко раскритиковала Россию за ее агрессивную политику. Именно она была одной из первых заявивших, что Путин должен заплатить политическую цену за войну с соседями.



В настоящее время Мадлен Олбрайт является председателем Национального демократического института. Она уже второй день проводит встречи в этом ранге в Тбилиси.



Мадлен Олбрайт впервые побывала в Грузии в 1994 году. Тогда она посетила Зугдиди в качестве представителя миссии ООН.















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