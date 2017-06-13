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Президент Грузии считает проведенные в Казахстане переговоры «весьма успешными»


13.06.2017   23:42
Президент Грузии оценил визит в Казахстан, назвав состоявшиеся в рамках визита политические переговоры важными и успешными, - сообщают в пресс-службе администрации президента Грузии.

«Я оцениваю эти переговоры как весьма успешные и как еще один шаг вперед в отношениях наших стран», - заявил Георгий Маргвелашвили в беседе с журналистами.

Президент Грузии назвал впечатляющей выставку «Экспо 2017» и отметил значимость участия в ней Грузии.
«Хочу поблагодарить наших казахстанских партнеров, которые дали возможность широко представить в рамках «Экспо» наши возможности, а также все те государственные ведомства, которые были включены в обустройство этого павильона.

Также хочу поблагодарить наших необыкновенных музыкантов и певцов, которые, ярко представив грузинскую культуру, создали сегодня еще больший грузинский праздник в Астане», - заявил Георгий Маргвелашвили.






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