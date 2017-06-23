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Поправки к Конституции Грузии приняты во втором чтении


23.06.2017   21:32
Парламент Грузии во втором чтении утвердил поправки к Конституции Грузии и поправки в конституционный закон "Об автономной республике Аджария"

За предложенные поправки в Конституцию проголосовали 115 депутатов из 150, а за исходящий проект 114 депутатов из 150. Все три парламентские оппозиционные партии — "Альянс патриотов", "Единое национальное движение" и "Движение за свободу – Европейская Грузия" объявили заседанию бойкот.

Работа над поправками началась в декабре 2016 года, через три месяца после того, как правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" по итогам выборов получила конституционное большинство.

Предложенный вариант поправок не поддерживают ни президент Грузии Георгий Маргвелашвили, ни одна из оппозиционных партий, ни ведущие неправительственные организации, ни большая часть грузинских экспертов.

В окончательном, третьем чтении, поправки будут приняты в октябре 2017 года.






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