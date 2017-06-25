Грузия заняла 53-е место в рейтинге социального прогресса

25.06.2017 20:53 Грузия с 70,8 баллами из 128 стран мира расположилась на 53-м месте в «Индексе социального прогресса 2017», подготовленном американской организацией Social Progress Imperative.



Social Progress Imperative публикует «Индекс» ежегодно. В нем оценивают страны по основным факторам благосостояния населения: доступ к гигиене, жилью, питанию, здравоохранению, информации и образованию, а также соблюдение прав и свобод человека и степень толерантности.



По данным исследования, в Грузии лучше всего обстоят дела с доступом к базовому образованию (99,26), питанию и базовому медицинскому обслуживанию (95,96), воде и санитарии (90,26), персональной безопасности (82,87) и жилью (79,48).



По большинству других факторов, показатели Грузии ниже средних. Уровень толерантности и включенности в стране эксперты оценили в 26,3 балла, доступ к высшему образованию – 55,8 балла, персональная свобода и выбор – 57,87, качество окружающей среды – 58,74 балла, здоровье и благосостояние – 62,85.



Несмотря на низкие оценки по некоторым показателям, Грузия попала в категорию стран, с индексом социального прогресса выше среднего.



Кроме того, Грузия стала лидером в регионе и опередила своих соседей.



Турция расположилась на 61 месте, Армения – на 59, Азербайджан – на 76, а Россия – на 67 месте. Грузия опередила также Украину (64 место), Казахстан (74 место) и Беларусь (65 место).



Что же касается лидеров «Индекса», то на первом месте с 90,57 баллами находится Дания, далее следует Финляндия (90,53), а тройку лидеров замыкает Исландия с 90,27 баллами.



Хуже всех дела в плане социального прогресса обстоят у Чада (35,69 баллов), Афганистана (35,66 баллов) и ЦАР (28,38 баллов). Они входят в категорию стран с очень низким социальным прогрессом.















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