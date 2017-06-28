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Депутатам-футболистам нашли применение в Грузии
28.06.2017 16:41
На сегодняшнем пленарном заседании председатель комитета по спорту Михаил Кавелашвили (бывший футболист тбилисского "Динамо") заявил, что в сентябре футбольная команда парламента Италии собирается приехать в Грузию и сыграть с грузинскими коллегами.
"Это будет очень хорошо для развития здорового образа жизни" - считает Михаил Кавелашвили.
По его мнению, запись о спорте в Конституции является чрезвычайно важной.
"Хочу процитировать: "Государство заботится о развитии спорта, внедрении здорового образа жизни, физическом развитии детей и молодежи, и их вовлечении в спорт"- эта запись охватывает почти все слои общества, и будет основанием новых законодательных изменений, над которыми мы уже начали работать".
По его же словам, Грузия стала стабильной и безопасной страной, и очень хорошо развивается:
"Если перечислить только спортивные мероприятия 2017 года, состоялся чемпионат мира по регби в возрасте до 20 лет, а сейчас проводится чемпионат Европы по футболу в возрасте до 10 лет"- говорит Михаил Кавелашвили.
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