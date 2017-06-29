Карасин подтверждает правильность внешнеполитического курса Грузии

29.06.2017 12:01 Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в очередной раз подтвердил, что Грузия следует в правильном направлении - в НАТО и ЕС. Это следует из его интервью газете «Известия». По его словам, в последнее время сотрудничество Грузии с НАТО принимает такие формы, что фактически делает Тбилиси участником натовской политики сдерживания России, и это как раз та цель и тот путь, который выбрала Грузия и четко следует ей.



Карасин также в очередной раз высказал стандартный бред российской дипломатии о необходимости выстраивания "добрососедского и равноправного диалога с соседями", подразумевая под ними абхазов и осетин на оккупированных Россией территориях Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона. Это примерно то же самое, как призывать Россию выстраивать добрососедские отношения со своими регионами, с Чечней, к примеру, или Татарстаном... Естественно, всю глупость этого заявления Москва осознает в полной мере, однако продолжает попытки навязать Грузии свою виртуальную реальность считая, что в Грузии сейчас податливая российскому влиянию власть. Впрочем, такое мнение у Москвы сложилось не случайно и это имеет довольно веские основания.



Несмотря на все это, Карасин подтверждает, что курс Грузии на объединение страны в международно признанных границах неизменен независимо от того, кто находится у власти - ненавистный им Саакашвили или "податливый" Иванишвили.



«Печально, но в данном вопросе позиция нынешних грузинских властей ничем не отличается от позиции режима Саакашвили», - заявил Карасин. Впрочем, в данном случае, то, что печально для России, только лишь на благо Грузии.



Замглавы МИД России также в очередной раз подтвердил, что Москва по-прежнему настолько слаба, что боится НАТО, и это несмотря на всю воинственную риторику, которой пытается пустить пыль в глаза международному сообществу. Иначе зачем России постоянно плакать о расширении НАТО? Видимо, русским "искандерам" больше не до смеха...















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