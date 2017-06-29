Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Карасин подтверждает правильность внешнеполитического курса Грузии


29.06.2017   12:01
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в очередной раз подтвердил, что Грузия следует в правильном направлении - в НАТО и ЕС. Это следует из его интервью газете «Известия». По его словам, в последнее время сотрудничество Грузии с НАТО принимает такие формы, что фактически делает Тбилиси участником натовской политики сдерживания России, и это как раз та цель и тот путь, который выбрала Грузия и четко следует ей.

Карасин также в очередной раз высказал стандартный бред российской дипломатии о необходимости выстраивания "добрососедского и равноправного диалога с соседями", подразумевая под ними абхазов и осетин на оккупированных Россией территориях Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона. Это примерно то же самое, как призывать Россию выстраивать добрососедские отношения со своими регионами, с Чечней, к примеру, или Татарстаном... Естественно, всю глупость этого заявления Москва осознает в полной мере, однако продолжает попытки навязать Грузии свою виртуальную реальность считая, что в Грузии сейчас податливая российскому влиянию власть. Впрочем, такое мнение у Москвы сложилось не случайно и это имеет довольно веские основания.

Несмотря на все это, Карасин подтверждает, что курс Грузии на объединение страны в международно признанных границах неизменен независимо от того, кто находится у власти - ненавистный им Саакашвили или "податливый" Иванишвили.

«Печально, но в данном вопросе позиция нынешних грузинских властей ничем не отличается от позиции режима Саакашвили», - заявил Карасин. Впрочем, в данном случае, то, что печально для России, только лишь на благо Грузии.

Замглавы МИД России также в очередной раз подтвердил, что Москва по-прежнему настолько слаба, что боится НАТО, и это несмотря на всю воинственную риторику, которой пытается пустить пыль в глаза международному сообществу. Иначе зачем России постоянно плакать о расширении НАТО? Видимо, русским "искандерам" больше не до смеха...






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Безвизовый режимом с ЕС воспользовались более 37 тысяч граждан Грузии
Societe Generale уходит из Грузии
Грузия занимает 70 место в рейтинге конкурентоспособности путешествий и туризма
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Еще одного россиянина «кинули» в Абхазии
Гальская администрация недовольна передвижением тачек через линию оккупации
На гальском рынке отмечается спад спроса и предложения
Схрон оружия и боеприпасов обнаружен в Галском районе
Россияне, абхазы и осетины вновь покинули Женевские переговоры
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бывший вице-премьер Чечни Ислам Кадыров под "домашним арестом"
Британский МИД предостерег болельщиков от посещения Северного Кавказа в 2018 году
В Армении выбрасывающих мусор в неположенных местах будут штрафовать
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна