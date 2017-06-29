Почти 37 тысяч граждан Грузии посетили ЕС по безвизу

29.06.2017 12:46 За три месяца после отмены виз для поездок в Европу в странах Шенгенской зоны побывали более 37,6 тысячи граждан Грузии. При этом было зафиксировано 114 случаев отказа на въезд. Об этом журналистам сообщила глава парламентского комитета по европейской интеграции Тамар Хулордава.



Депутат положительно оценивает результаты действия безвизового режима, отмечая, что в период с 28 марта по 28 июня, количество отказа гражданам Грузии во въезде в страны Шенгенской зоны составляет только 0,3%. «С момента задействования безвизового режима до сегодняшнего дня более 37 600 граждан Грузии воспользовались новыми возможностями и до сих пор только 0,3% было отказано в пересечении границы», - сказала Хулордава.



Она подчеркнула, что число путешественников из Грузии в направлении стран Евросоюза увеличилось в 2,5 раза. «Это реальный шаг в рамках интеграции. Узнаваемость нашей страны растет, наши граждане лучше понимают эти новые возможности, которые предлагает Евросоюз. Это тот шаг, который подводит черту под вопросами и спекуляциями о внешней ориентации нашей страны», - заявила парламентарий.



C 28 апреля 2017 года по решению Европарламента граждане Грузии получили возможность посещать страны Евросоюза без оформления визы для краткосрочных поездок.















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