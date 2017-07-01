С 1 июля в Грузии начала заработала 100-балльная система оценки водителей

01.07.2017 11:35 С 1 июля в Грузии начала работать 100-балльная система оценки водителей, которые будут начисляться на водительские права.



Ежегодно на водительское удостоверение будут начисляться 100 баллов, которые будут сокращаться в соответствии с видом нарушения. Если водитель совершит нарушения на 100 баллов, его лишат прав.



Список нарушений и баллы:



1. Статья 116 часть 3 (передача управления транспортным средством лицу, которое заведомо находится в алкогольном опьянении) — 20 баллов;



2. Статья 116 часть 4 (повторное административное правонарушение, указанное в части 3 за год) — 30 баллов;



3. Статья 116 часть 51 (передача управления транспортным средством лицу, которое заведомо находится в наркотическом или психотропным опьянении) — 30 баллов;



4. Статья 118 (управление таким транспортным средством, которое не прошло, по установленным правилам, обязательное периодическое тестирование (экзамен) на пригодность для дороги, или передача такого транспортного средства владельцем или правомочным лицом для вождения) — 15 баллов;



5. Статья 1181 (неиспользование ремней безопасности водителем или пассажиром, находящимся рядом с ним) — 10 баллов;



6. Статья 1182 (использование водителем во время управления транспортным средством средств мобильной коммуникации) — 15 балов;



7. Статья 1183 (неиспользование застегнутого мотоциклетного шлема водителем и/или пассажиром во время передвижения на мотоцикле или мопеде) — 5 баллов;



8. Статья 119 часть 1 (управление транспортным средством лицом, у которого с собой нет водительского удостоверения (кроме выданного компетентными органами водительского удостоверения после 31 марта 2006 года), документов подтверждающих регистрацию транспортного средства (кроме удостоверения о регистрации транспортного средства, когда оно является собственностью водителя) или управление транспортным средством лицом, у которого с собой нет временного разрешения на вождение) — 5 баллов;



9. Статья 119 часть 2 (управление транспортным средством, у которого неисправна тормозная система, механизм управления рулем или прицеп, или вышли из строя фары, задние габаритные огни в темное время суток, или дворники во время снега и дождя, или нарушена герметичность системы питания двигателя) — 5 баллов;



10. Статья 119 часть 3 (управление таким транспортным средством, в выхлопных газах которого содержится такой объем загрязняющих веществ, который превышает установленную норму) — 15 балов;



11. Статья 119 часть 5 (управление таким транспортным средством, у которого кустарно переделан бак для горючего или установлена система природного газа, или конструкция транспортного средства изменена иным образом, и это не соответствует требованиям обеспечения безопасности дорожного движения и/или стандартам завода-изготовителя) — 15 баллов;



12. Статья 119 часть 6 (управление транспортным средством лицом, у которого нет водительского удостоверения той категории/подкатегории для управления транспортным средством, которым он управляет) — 15 балов;



13. Статья 119 часть 7 (управление таким транспортным средством, стекла которого затемнены или их проводимость света установлена с нарушением правил установленных МВД Грузии) — 5 баллов;



14. Статья 119 часть 71 (повторное административное правонарушение, указанное в части 7 за год) — 10 баллов;



15. Статья 119 часть 72 (то же административное правонарушение, совершенное в третий и в последующий раз за год) — 15 баллов;



16. Статья 119 часть 8 (все учтенные в этой статье нарушения, которые вызвали легкое повреждение транспортного средства, груза, дороги, дорожного или другого сооружения, а так же имущества и тела человека) — 20 баллов;



17. Статья 120 часть 1 (установка на транспортное средство специального мигающего сигнала и/или звукового сигнала и/или специального громкоговорителя и/или использование раскраски предназначенной для транспортных средств оперативных или специальных служб с нарушением правил установленных МВД Грузии) — 15 баллов;



18. Статья 120 часть 11 (повторное правонарушение, указанное в части 1, за год) — 20 баллов;



19. Статья 120 часть 2 (использование указанных в части 1 устройств не по назначению, или нарушение правил беспрепятственного пропуска оснащенных такими устройствами транспортного средства) — 10 баллов;



20. Статья 120 часть 3 (препятствование движению тех транспортных средств, у которых включен специальный сигнал, или они осуществляют эскорт или провожают, кроме транспортных средств скорой помощи или спасательной службы) — 15 баллов;



21. Статья 120 часть 31 (препятствование движению транспортного средства с опознавательными знаками скорой медицинской помощи, пожарно-спасательной службы или полиции с включенным сигналом) — 20 баллов;



22. Статья 120 часть 4 (правонарушения, указанные в частях 2 и 3, за которыми последовало легкое повреждение транспортного средства, груза, дороги, дорожного или другого сооружения, а так же имущества и тела человека) — 40 баллов;



23. Статья 121 часть 2 (передача управления транспортного средства несовершеннолетнему (кроме тех у его есть права на вождение) или тому лицу, у которого нет прав на управление транспортным средство или оно приостановлено за нарушения) — 15 баллов;



24. Статья 121 часть 3 (нарушение части 2 и часть 1 этой статьи, повлекшее легкое повреждение транспортного средства, груза, дороги, дорожного или другого сооружения, а также имущества и тела человека) — 25 баллов;



25. Статья 121 часть 4 (повторное нарушение статьи за год) — 30 баллов;



26. Статья 1211 часть 2 (перевозка пассажиров с целью получения дохода лицом до 18 лет, имеющим право на управление транспортным средством категории В или подкатегорий А1 или В1 или работа им водителем) — 20 баллов;



27. Статья 122 часть 1 (управление транспортным средством без государственных номерных знаков или измененными иным образом госсзнаками или с госзнаками, установленными на ветровом стекле) — 10 баллов;



28. Статья 122 часть 2 (управление транспортным средством, которое не зарегистрировано по установленным правилам) — 20 баллов;



29. Статья 122 часть 3 (управление транспортным средством с чужими или скрытыми госсударственными номерными знаками) — 40 баллов;



30. Статья 123 часть 1 (побег водителя – участника дорожно-транспортного происшествия или его перемещение с места дорожно-транспортного происшествия, кроме установленных законом случаев) — 15 баллов;



31. Статья 123 часть 2 (невыполнение требования об остановке транспортного средства полицейского, который обеспечивает безопасность дорожного движения или наблюдает соблюдением правил дорожного движения) — 25 баллов;



32. Статья 123 часть 4 (предусмотренные частьями 2 и 3 действия, которые повлекли создание аварийной ситуации или препятствование дорожному движению) — 35 баллов;



33. Статья 125 часть 1 (превышение скорости более чем на 15 км/ч) — 10 баллов;



34. Статья 125 часть 2 (совершение правонарушения, предусмотренного частью 1, тем лицом, которое осуществляет регулярные пассажирские междугородние, местные или международные перевозки или перевозки, установленные международными соглашениями Грузии) — 20 баллов;



35. Статья 125 часть 4 (правонарушение, предусмотренное частью 1, повлекшее аварийную ситуацию) — 25 баллов;



36. Статья 125 часть 5 (правонарушение части 1 этой статьи, повлекшее легкое повреждение транспортного средства, груза, дороги, дорожного или другого сооружения, а также имущества и тела человека) — 40 баллов;



37. Статья 125 часть 51 (нарушение водителем в отношении пешехода правил дорожного движения, предусмотренных статьей 25 закона «О дорожном движении) — 5 баллов;



38. Статья 125 часть 52 (повторное правонарушение, предусмотренное частью 51, за год) — 10 баллов;



39. Статья 125 часть 6 (нарушение водителем правил дорожных знаков или указателей, буксирования, использования фар, звукового сигнала или аварийных огней, учебного движения, движения в жилой зоне или ПДД, приоритета движений маршрутных такси и/или нарушение правил движения гужевого транспорта или участие в групповом движении на мотоциклах или других транспортных средствах, что препятсвует дорожному движению или угрожает безопасности движения) — 5 баллов;



40. Статья 125 часть 61 (организованное перекрытие дороги транспортными средствами или участие в групповом движении в городе или населенном пункте, когда полностью перекрыта проезжая часть) — 10 баллов;



41. Статья 125 часть 62 (нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, начала движения и/или маневрирования) — 10 баллов;



42. Статья 125 часть 63 (движение с нарушением крепления опозновательного знака на транспортном средстве) — 5 баллов;



43. Статья 125 часть 7 (несоблюдение требований приоритетного или запрещающего знака светофора или регулировщика, нарушение правил обгона, проезда на перекрестке или на железной дороге, создание препятствий другим транспортным средствам) — 10 баллов;



44. Статья 125 часть 71 (выезд за сплошную разделительную линию) — 10 баллов;



45. Статья 125 часть 72 (повторное за год совершение правонарушения, предусмотренного частью 71) — 20 баллов;



46. Статья 125 часть 73 (пересечение сплошной линии и движение против потока транспортных средств) — 30 баллов;



47. Статья 125 часть 8 (несоблюдение требования знака «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена», а также других требований о стоянке и остановки) — 5 баллов;



48. Статья 125 часть 9 (предусмотренные частями 6-8 правонарушения, повлекшие аварийную ситуацию или создание пробки) — 20 баллов;



49. Статья 125 часть 91 (предусмотренные частями 51 и 52 правонарушения, повлекшие аварийную) — 20 баллов;



50. Статья 125 часть 10 (предусмотренные частями 6, 62, 7, 72 и 8 нарушения, повлекшие легкое повреждение транспортного средства, груза, дороги, дорожного или другого сооружения, а также имущества и тела человека) — 25 баллов;



51. Статья 125 часть 11 (нарушение частей 51 и 52, повлекшее легкое повреждение транспортного средства, груза, дороги, дорожного или другого сооружения, а также имущества и тела человека) — 30 баллов;



52. Статья 1271 часть 1 (нарушение правил перевозки пассажиров или грузов автомобильным транспортном или движение на негабартином транспорте без согласования с уполномоченными органами) — 10 баллов;



53. Статья 1271 часть 11 (нарушение правил безопасности при перевозке детей в транспортном средстве) — 15 баллов;



54. Статья 1271 часть 2 (нарушение правил перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом, установленных международными соглашениями, договорами и конвенциями) — 25 баллов;



55. Статья 1271 часть 6 (нарушение части 1, повлекшее легкое повреждение транспортного средства, груза, дороги, дорожного или другого сооружения, а также имущества и тела человека) — 30 баллов;



56. Статья 1271 часть 7 (осуществление с нарушением правил «Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки» во время перевозки) — 15 баллов;



57. Статья 1291 часть 1 (движение на дороге того транспортного средства, нагрузка на каждую — ведущую или неведущую — ось которой превышает 10 тонн, или его фактическая масса превышает 44 тонны или/и максимально разрешенную массу) — 15 баллов.















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