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Каладзе официально выдвинут в мэры Тбилиси


01.07.2017   14:14
Кандидатом в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» будет Каха Каладзе, - об этом лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе сообщил журналистам у офиса «Грузинской мечты», где проходит заседание политсовета партии.

По заявлению Талаквадзе, решение принято и кандидатом на пост мэра столицы будет Каха Каладзе.






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