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Каладзе официально выдвинут в мэры Тбилиси
01.07.2017 14:14
Кандидатом в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» будет Каха Каладзе, - об этом лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе сообщил журналистам у офиса «Грузинской мечты», где проходит заседание политсовета партии.
По заявлению Талаквадзе, решение принято и кандидатом на пост мэра столицы будет Каха Каладзе.
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