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Сколько стоит исполнение «Сулико» и «Тбилисо»?


03.07.2017   12:16
Министерство энергетики, возможно, попало в коррупционный скандал. Журналист "Рустави 2" говорит о правонарушении, существующем в финансировании участия Грузии в выставке, проведенной в Казахстане.

Министерство энергетики, являющееся организатором "Экспо 2017", оформило договор в упрощенном порядке без тендера почти с 10 компаниями, и в совокупности потратило более чем 2 700 000 лари.

За исполнение "Сулико" и "Тбилисо" Министерство энергетики заплатило 72 000 лари. Без тендера был оформлен договор по упрощенной закупке с компанией руководителя Фонда патриарха Лаши Жвания, "Глобал арт". В рамках выставки, проведенной в Казахстане, за эти деньги компания Жвания должна была привезти двух грузинских певцов.

Несколько дней назад в Астане состоялась выставка под названием "Энергия будущего", а правительство начало подготовку к ней примерно год назад. Ведомство Кахи Каладзе не объявило тендер ни по одному из услуг, необходимых для мероприятия, и объяснило свое решение недостатком времени.

В гражданском секторе заявляют, что следственные органы должны заинтересоваться средствами, потраченными Министерством энергетики в рамках "Экспо 2017".







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