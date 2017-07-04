Индийского бизнесмена не пустили в Грузию

04.07.2017 18:55 Индийский бизнесмен Акбар Кушер требует объяснений от Министерства внутренних дел Грузии. Иностранного гостя, который летел из Дубаи в Тбилиси, пограничники не пустили в Грузию.



Акбар Кушер детально вспоминает случившийся факт в Тбилисском международном аэропорту. По заявлению индийского бизнесмена, никто не дал ответа, почему его не пускают на территорию Грузии. Также он говорит об оказании на него психологического давления.



Акбар Кушер утверждает, что все его документы были в порядке. Бизнесмен чувствует себя оскорблённым и планирует передать дело на рассмотрение суда.



«Я гражданин Индии. Занимаюсь благотворительностью в своей стране. Мне присуждены правительственные награды за вклад в развитие сельского хозяйства. Это признано и ООН. Последние два года я приезжаю в Грузию и инвестирую. У меня есть солидный баланс на счету TBC банка. Я руковожу масштабным проектом в Грузии. Произошедшее вчера на границе меня шокировало. Документы, выданные МВД и пограничной полицией, доказывают, что я чист и никогда ничего не нарушал. После ознакомления с документами, пограничник переговорил со своим коллегой. Я ждал пять минут и позвонил своему адвокату, чтобы узнать, что происходит. Во второй раз спросил у них, всё ли в порядке. Сказали, чтобы подождал. Забрали паспорт и я проследовал за ними. Подумал, что они должны переспросить, есть ли у меня обратный билет, бронь в гостинице и т.д. Затем перевели меня в комнату проверки багажа. Отдали мои сумки. Мы поднялись на второй этаж и оказались у ворот выхода. Я был в шоке», — заявил бизнесмен.



Адвокат бизнесмена Манана Апхадзе уже отреагировала на инцидент. Она обратилась в генеральную инспекцию МВД с требованием правовой оценки действий пограничников.



Как заявляет Манана Апхадзе, по словам ее подзащитного, пограничники получали указания и директивы как действовать от других лиц.



О жестком обращении пограничников сообщает в своем письме к грузинскому послу еще одна гражданка Индии Хушбу Каушали . Послание опубликованном на странице в Facebook.



Хушбу Каушали детально описывает процесс ее задержания в аэропорту и ожидания 9 часов прежде, чем ее отправят обратно. Она также отмечает, что во время пребывания в аэропорту пограничники вместо ответов на вопросы кричали на нее. Информации о причинах задержания ей не предоставляли. Более того, игнорировали ее просьбы получить еду и воду.



«Это были самые страшные 9 часов в моей жизни, которые я провела в вашей стране», — пишет Кушбу. Она также отмечает, что в последнее время в Грузии возвращают назад 90% приезжающих индийцев.



"СОВА"











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