Конституция не является уставом одной партии - Ника Руруа

05.07.2017 12:32 Член «Национального движения» Ника Руруа считает, что единственный выход – остановить в парламенте обсуждение проекта конституционных изменений и начать конституционный процесс сначала. Как заявил Ника Руруа журналистам в гостинице «Рэдиссон», в процедурном плане для осуществления этого существует множество путей.



«Компромисс должна предложить не оппозиция, компромисс должна сделать власть, которая попыталась навязать обществу олигархическую, совершено непригодную модель конституции. Общество это не приняло и не примет. Компромисс сейчас в одном – в том, чтобы весь процесс начался заново. Если будет воля и Иванишвили поймет, что у этой конституции не будет легитимации, так как она создана и принята одной партией путем выкручивания рук, все можно начать сначала. Для начала конституционного процесса сначала существует миллион путей, ее могут не принять в третьем чтении, президент может наложить вето и т.д. Главное это воля, которой не заметно у этого «упрямого» молодого человека, который занимает позицию спикера. Он совершенно не понимает важность конституции. Он невежда, не знает историю конституции и не может понять, что конституция не является уставом одной партии», - заявил Руруа.



В гостинице «Рэдиссон» при участии непарламентских и парламентских оппозиционных партий, дипломатов, офиса Народного защитника проходит конференция по конституционным вопросам.















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