Россию хотят лишить членства в ПАСЕ

05.07.2017 21:53 Российскую Федерацию хотят на время лишить членства в Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с неуплатой членских взносов в бюджет Совета Европы. Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.



По словам спикера Государственной думы России Вячеслава Володина, РФ заблокировала выплату взносов в СЕ по 2017 году в размере 11 миллионов евро. Соответственно уже в июле этого года России обязана выплатить пеню от суммы в счет долга.



Согласно регламенту ПАСЕ, если государство продолжает злостно не придерживаться своих финансовых обязательств перед Советом Европы (кроме чрезвычайных обстоятельств), в течение двух лет не выплачивая всю сумму или большую часть вклада, Комитет министров имеет право применить к этой стране санкции, которые подразумевают лишение права быть представленной в Комитете министров и в ПАСЕ.



В пресс-службе ПАСЕ отметили, что пока Комитет министров оценивает последствия решения России приостановить выплаты в бюджет РФ.















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