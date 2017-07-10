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ЕНД учреждает региональную организацию Абхазии


10.07.2017   13:01
"Единое национальное движение" учреждает региональную организацию Абхазии. Лидеры ЕНД обращаются к членам организации.

Участники конференции избрали руководителя организации, и эти обязанности будет выполнять беженец из Абхазии Бесо Шенгелия.

По заявлению кандидата в председатели городского собрания Тбилиси от ЕНД, Ники Мелия, Бесо Шенгелия является человеком, который хорошо понимает проблемы беженцев, и сможет говорить с абхазами без участия русских.

К участникам конференции из Украины обратился бывший лидер партии Михеил Саакашвили.







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