ЕНД учреждает региональную организацию Абхазии

10.07.2017 13:01 "Единое национальное движение" учреждает региональную организацию Абхазии. Лидеры ЕНД обращаются к членам организации.



Участники конференции избрали руководителя организации, и эти обязанности будет выполнять беженец из Абхазии Бесо Шенгелия.



По заявлению кандидата в председатели городского собрания Тбилиси от ЕНД, Ники Мелия, Бесо Шенгелия является человеком, который хорошо понимает проблемы беженцев, и сможет говорить с абхазами без участия русских.



К участникам конференции из Украины обратился бывший лидер партии Михеил Саакашвили.

















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