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Украинская делегация ПАСЕ просила Грузию «избавить их от Саакашвили» - Чугошвили


12.07.2017   17:24
Первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили утверждает, что украинская делегация просила грузинских коллег выдать экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили гражданство страны, чтобы "избавить их от него. Об этом Чугошвили заявила комментируя вчерашнее интервью Саакашвили телекомпании "Рустави 2".

"Значит, делать комментарии про Мишу особо не стоит, но раз он не оставляет нас в покое, напишу. На последней сессии ПАСЕ все, начиная от руководителя украинской делегации и включая других членов, упрашивали нас - верните этому человеку гражданство Грузии и избавьте нас от него (можно считать официальной просьбой).

Короче, уже вторая страна пытается как-то от него избавиться", - написала Чугошвили в сети Фейсбук.






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