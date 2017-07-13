Аппатурай: Мы не собираемся договариваться с Россией о будущем Грузии в НАТО

13.07.2017 17:17 «Если это является идеей, чтобы Россия и НАТО в какой-либо форме обсудили будущее Грузии, тогда это невозможно, это не стоит в повестке дня, поскольку НАТО не собирается вести переговоры о будущем Грузии в НАТО ни с Россией, ни с другой третьей стороной» - заявил "Общественному вещателю" специальный представитель Генсека НАТО на Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай, комментируя инициативу "Альянса патриотов" о создании переговорного формата "Грузия-НАТО-Россия".



По словам специального представителя Генерального Секретаря НАТО, ему непонятны цели такого формата.



"Откровенно говоря, я не очень понимаю, какой цели должен служить этот формат. У нас очень сильное сотрудничество с Грузией. В то же время мы стараемся иметь конструктивный диалог с Россией. Это происходит в формате Совета НАТО-России. Если эта идея служит тому, чтобы Россия и НАТО в какой-то форме обсудили будущее Грузии, тогда это невозможно, это не стоит в повестке дня, поскольку НАТО не собирается вести переговоры о будущем Грузии в НАТО ни с Россией, ни с какой-либо другой третьей страной.



Ваше будущее в этой организации решать Грузии и НАТО. В наше партнерство никто не может вмешаться. Что касается диалога между Россией и Грузией, диалог важен, и по многим причинам. Мы не знаем, когда этот диалог может дать результат, второе, диалог дает сторонам больше информации о позициях. Третье - для альянса важно, что пусть даже в тяжелой ситуации у Грузии есть желание попытки конструктивного диалога. Я говорю о существующих форматах, проводятся женевские переговоры.



Грузия не должна чувствовать себя одинокой. Вас поддерживают партнеры и друзья. Еще раз говорю, диалог между Россией и Грузией, форматы, которые уже существуют, являются серьезным политическим сигналом, канал для разговора открыт, и создает возможность, чтобы в определенный день достичь результата"- заявил Аппатурай.



Напомним, в ходе визита в Москву представители "Альянса патриотов" озвучили инициативу о создании трехстороннего формата между НАТО, Грузией, и Россией. Члены партии говорят, что новый формат поможет России, не позиционировать в мире как страна-оккупант и агрессор.

















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