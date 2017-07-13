Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Запрет на донорство крови геями признан неконституционным


13.07.2017   20:04
Первая коллегия Конституционного суда Грузии 12 июля 2017 года удовлетворила требование граждан Грузии Гочи Габодзе и Левана Берианидзе, и признала недействительным ту часть приказа министра труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии "Об определении показаний против донорства крови и его компонентов", которая запрещала донорство крови и его компонентов мужчине, находящемуся в сексуальной связи с мужчиной (геям).

Граждане Гоча Габодзе и Леван Берианидзе обжаловали в Конституционном суде норму, связанную с донорством крови, по которой мужчине, находящемуся в сексуальной связи с мужчиной (гей), запрещено донорство крови и его компонентов.

Данная запись сделана в приказе министра здравоохранения за №241/н, который определяет показания против донорства крови, и ее компонентов.

Истцы считают, что запись противоречит статье 14 и статье 16 Конституции Грузии, согласно которым "каждый человек свободен от рождения, и равен перед законом, невзирая на расу, цвет кожи, язык, пол, религию, политические и другие взгляды, национальную, этническую и социальную принадлежность, происхождение, имущественное и сословное положение, место жительства", и что "у всех есть право свободного развития своей личности".







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Кобулети введено в строй сооружение по очистке сточных вод
Элошвили объяснил, зачем Грузии контракт с «Газпромом»
ЕИБ дополнительно выделил Грузии 3,5 млн евро на реабилитацию гидроэлектростанций
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву
Более 20 подозреваемых задержаны в Абхазии по делу об убийстве русского туриста
Роль армянских батальонов вновь в повестке дня Сухуми
МВД Абхазии заплатит миллион рублей за информацию об убийцах российского туриста
Стали известны детали убийства и похищения российских туристов с детьми в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузии дали денег на ремонт ГЭС в Абхазии
Элошвили: Грузия будет покупать газ у Газпрома только при необходимости
На Кадырова намерены возложить полномочия проверять подчиненных на коррумпированность
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна