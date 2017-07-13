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Запрет на донорство крови геями признан неконституционным
13.07.2017 20:04
Первая коллегия Конституционного суда Грузии 12 июля 2017 года удовлетворила требование граждан Грузии Гочи Габодзе и Левана Берианидзе, и признала недействительным ту часть приказа министра труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии "Об определении показаний против донорства крови и его компонентов", которая запрещала донорство крови и его компонентов мужчине, находящемуся в сексуальной связи с мужчиной (геям).
Граждане Гоча Габодзе и Леван Берианидзе обжаловали в Конституционном суде норму, связанную с донорством крови, по которой мужчине, находящемуся в сексуальной связи с мужчиной (гей), запрещено донорство крови и его компонентов.
Данная запись сделана в приказе министра здравоохранения за №241/н, который определяет показания против донорства крови, и ее компонентов.
Истцы считают, что запись противоречит статье 14 и статье 16 Конституции Грузии, согласно которым "каждый человек свободен от рождения, и равен перед законом, невзирая на расу, цвет кожи, язык, пол, религию, политические и другие взгляды, национальную, этническую и социальную принадлежность, происхождение, имущественное и сословное положение, место жительства", и что "у всех есть право свободного развития своей личности".
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