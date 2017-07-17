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Георгий Вашадзе будет в составе украинской делегации в статусе советника Порошенко
17.07.2017 16:03
Бывший заместитель министра юстиции Грузии и лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе будет входить в состав делегации президента Украины Петра Порошенко.
Президент Украины с официальным визитом прибывает в Грузию сегодня. Как сообщает сам Вашадзе, он будет представлен в украинской делегации в качестве советника президента и примет участие в официальных встречах.
"Уже знаю, что буду присутствовать на бизнес-форуме. В каких других встречах приму участие - сегодня они прилетит и буду знать после этого" - заявил Вашадзе "Первому радио".
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