В ближайшее время планируется визит премьера Грузии в Туркменистан

17.07.2017 22:15 В ближайшее время планируется официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Туркменистан, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства Грузии.



В Тбилиси с официальным визитом находится министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. На встрече с главой правительства Грузии стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и детали предстоящего визита.



Квирикашвили пригласил главу МИД Туркменистана на Форум Шелкового пути, который состоится в Тбилиси осенью 2017 года.



В рамках визита в Грузию Мередов также провел встречу с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе, после чего они выступили на совместной пресс-конференции. Министры отметили ту положительную динамику и тесное сотрудничество, которое сформировалось между Грузией и Туркменистаном.



"Политическое сотрудничество между нашими странами развивается динамично, особенно в последние несколько лет. Это было выражено в визитах, встречах на очень высоком уровне. Я уверен, что такими темпами мы сможем достичь существенного результата в будущем", — заявил Джанелидзе.



Туркменистан безусловно играет очень большую роль в плане развития транспортных, энергетических и транзитных проектов, подчеркнул Джанелидзе.



На встрече внимание было уделено темам экономического сотрудничества, в том числе развитию транспортного коридора на Южном Кавказе, вопросам торговли и туризма.



Делегацию из Туркменистана также принял президент страны Георгий Маргвелашвили. На встрече стороны рассмотрели вопросы развития торгово-экономического и энергетического сотрудничества.



Официальный визит Мередова в Грузию завершится 18 июля.



Грузия установила дипломатические отношения с Туркменистаном 16 июля 1992 года. Страны в основном сотрудничают в сферах транспорта, энергетики и сельского хозяйства.



Экспорт из Грузии в Туркменистан за январь-май 2017 года составил порядка 5 миллионов долларов, а импорт в Грузию – порядка 41,6 миллиона долларов. Торговый оборот между странами за этот период составил 46,6 миллиона долларов.



"Спутник-Грузия"











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