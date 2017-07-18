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Процесс фактической аннексии оккупированных Россией территорий является нашим важнейшим вызовом - Джанелидзе
18.07.2017 10:19
Текущий процесс фактической аннексии оккупированных Россией Абхазии и Цхинвальского региона является важнейшим вызовом внешней политики Грузии, - об этом заявил министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, выступая с речью на «Амбассадориале 2017».
По оценке министра, тяжелая ситуация в оккупированных регионах и прилегающих к ним территориях с точки зрения безопасности, гуманитарных вопросов и защиты прав человека является огромным вызовом для Грузии и региональной стабильности.
Как заявил Джанелидзе на ежегодном сборе руководителей дипломатических представительств Грузии, существующие в мире вызовы сильно влияют на регион Южного Кавказа и Черного моря, а нерешенные и находящиеся в активной фазе региональные конфликты оставляют опасность, что с целью восстановления-расширения сфер влияния вновь будут применены силовые методы.
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