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Порошенко перепроверил информацию - Украина отказала Грузии в экстрадиции Саакашвили


18.07.2017   23:25
Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что перепроверил информацию по поводу экстрадиции Саакашвили и заявил, что Украина отказалась его экстрадировать и затребовала дополнительную информацию. Об этом президент Украины заявил в интервью "Общественному вещателю Грузии".

Сегодня ранее Порошенко заявлял, что Грузия не направляла Украине запрос об экстрадиции Саакашвили, посему данный вопрос и не рассматривался.

"К сожалению не знал об этом, но рад, что этот вопрос рассматривается без вмешательства президента. Сейчас перепроверил информацию и Украина дала отрицательный ответ на экстрадицию и затребовала дополнительную информацию. Мы не рассматривали вопрос экстрадиции, но если это произойдет в будущем, это будет прерогатива силовых структур и генерального прокурора, который очень внимательно рассматривает требование об экстрадиции любого преступника, и мы с большим удовольствием будет сотрудничать с Грузией в деле расследования любых преступлений. Однако, я в это не вмешиваюсь. Персонально мы никого не рассматривали, в том числе и Саакашвили. Имена и фамилии не имеют значения, если не подтверждается совершение преступления, естественно, будем действовать соответственно", - заявил Порошенко.






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