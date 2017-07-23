|
Сторонники «Марша грузин» бросили в участников акции «Европейской Грузии» яйца и бутылки воды
23.07.2017 21:12
В ходе акции, проходящей на проспекте Агмашенебели в Тбилиси, произошел инцидент. Сторонники «Марша грузин» бросили в участников акции «Европейской Грузии» яйца и бутылки воды. Несколько человек скандировали – «предатель».
Инцидент произошел на территории, прилегающей к Дому железнодорожников. Участники шествия «Европейской Грузии» продолжили ход и случай не перерос в серьезное физическое противостояние.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна