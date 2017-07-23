Сторонники «Марша грузин» бросили в участников акции «Европейской Грузии» яйца и бутылки воды

23.07.2017 21:12 В ходе акции, проходящей на проспекте Агмашенебели в Тбилиси, произошел инцидент. Сторонники «Марша грузин» бросили в участников акции «Европейской Грузии» яйца и бутылки воды. Несколько человек скандировали – «предатель».



Инцидент произошел на территории, прилегающей к Дому железнодорожников. Участники шествия «Европейской Грузии» продолжили ход и случай не перерос в серьезное физическое противостояние.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

