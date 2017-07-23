|
Акция «Нет российскому фашизму в Грузии» завершена
23.07.2017 22:47
Организованная «Европейской Грузией» акция «Нет российскому фашизму в Грузии» завершена, однако на площади Марджанишвили остаются представители партии и другие участники акции. На месте мобилизованы также сотрудники МВД.
В конце акции имел место небольшой инцидент. По информации очевидцев, гражданин выругался в адрес лидеров «Европейской Грузии», в ответ последовала ругань со стороны участника акции. Имела место размолвка, однако быстро вмешавшаяся полиция вывела гражданина.
Сотрудники полиции перекрыли улицу Марджанишвили у «Макдональдса» и никому не давали возможности пройти.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна