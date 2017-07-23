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Акция «Нет российскому фашизму в Грузии» завершена


23.07.2017   22:47
Организованная «Европейской Грузией» акция «Нет российскому фашизму в Грузии» завершена, однако на площади Марджанишвили остаются представители партии и другие участники акции. На месте мобилизованы также сотрудники МВД.

В конце акции имел место небольшой инцидент. По информации очевидцев, гражданин выругался в адрес лидеров «Европейской Грузии», в ответ последовала ругань со стороны участника акции. Имела место размолвка, однако быстро вмешавшаяся полиция вывела гражданина.

Сотрудники полиции перекрыли улицу Марджанишвили у «Макдональдса» и никому не давали возможности пройти.







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