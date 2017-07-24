Безвизовым режимом с ЕС воспользовались 55 тысяч граждан Грузии

24.07.2017 11:13 С 28 марта 2017 года безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались 55 тысяч граждан Грузии, из которых в законные сроки в Грузию на данном этапе не вернулись 3000 человек. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили.



Как отметил Хуцишвили, те лица, которые еще не вернулись в страну, министерством идентифицированы. По его словам, на данном этапе нельзя прямо сказать, что эти 3000 человек нарушили 90-дневный безвизовый режим, потому что часть этих граждан могла отправиться в такие страны, с которыми Грузия также имеет безвизовый режим.



«Возможно, кто-то из них отправился в Украину, Беларусь или Турцию. Однозначно нельзя сказать, что они нарушили 90-дневный безвизовый режим, но мы ввели этих людей в потенциальную риск-группу и ведем мониторинг, из каких регионов они уехали, кто это, какие у них связи, что их потенциально может интересовать и т.д. В основном, больших рисков пока не было, потому что большая масса возвращается обратно. Из тех стран, куда приезжают граждане Грузии, пока сигналов нет», - заявил Шалва Хуцишвили.

По словам заместителя министра, в эти данные не входят лица, которые воспользовались сухопутной границей.



«Например, если кто-то полетел в Беларусь, пробыл там одну неделю, а потом отправился в Литву, такие лица в этих данных не учитываются», - отметил Хуцишвили.



Что касается стран, в которые чаще всего летают граждане Грузии, по словам Хуцишвили, самые большие показатели визиторов зафиксированы в тех странах, с которыми есть прямое авиасообщение.



«Самые большие показатели визиторов зафиксированы в тех странах, с которыми есть прямое авиасообщение, а также где есть большая диаспора - Германия, Франция, Польша, Греция и т.д. Если судить по этим трем месяцам, больших рисков нет. Превентивная работа, информационные кампании принесли свой результат», - заявил Шалва Хуцишвили.















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