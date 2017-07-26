В прокуратуру Грузии не поступало требование о передаче Леонида Черновецкого украинской стороне

26.07.2017 19:20 В прокуратуру Грузии не поступало требование о передаче Леонида Черновецкого украинской стороне, - сообщили в прокуратуре Грузии.



Как отмечает прокуратура, даже в случае получения подобного требования, это не может произойти, так как Леонид Черновецкий является гражданином Грузии.



«В прокуратуру Грузии не поступало требование о передаче Леонида Черновецкого украинской стороне, однако, и в случае существования такого требования он не может быть передан, так как является гражданином Грузии, а согласно Конституции Грузии передача грузинского гражданина другой стране недопустима», - отмечается в информации прокуратуры.



Следователи Генеральной прокуратуры получили разрешение суда на задержание экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Украинская служба Би-би-си.



"25.07.2017 следователями ГПУ получено разрешение суда на задержание Леонида Черновецкого с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - написала она в Facebook.



Г-жа Сарган также напомнила, что управление по расследованию преступлений занимается уголовным производством по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.



14 июля Леониду Черновецкому сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.



"Учитывая, что подозреваемый уклоняется от следствия и его местонахождение неизвестно, получено разрешение суда на его задержание", - написала г-жа Сарган.



Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.



Леонид Черновецкий был мэром Киева с 2006-го по 2012 год.















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